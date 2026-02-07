Haos u Milanu: Tuča demonstranata i policije, "radio" vodeni top i suzavac

Pojedini učesnici protesta protiv Zimskih olimpijskih igara u Milanu bacali su baklje i flaše na policiju, koja je odgovorila suzavcem i upotrebom vodenih topova, prenio je portal "Milano tudej".

Sukobi su trajali nekoliko minuta, a uhapšeno je više osoba.

Skup je počeo mirno, a demonstranti su tokom šetnje izrazili protivljenje ekonomskom modelu koji smatraju neodrživim za grad Milano.

Kasnije je grupa maskiranih demonstranata obučenih u crno počela da baca predmete na policajce i karabinjere, što je izazvalo odgovor snaga bezbjednosti.

Protest, koji je okupio oko 10.000 ljudi, organizovali su Komitet protiv Olimpijskih igara, lokalni sindikati, stambena udruženja i socijalni centri.

Policija je pojačala obezbjeđenje u blizini Olimpijskog sela.