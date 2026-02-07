Haos u Milanu: Tuča demonstranata i policije, "radio" vodeni top i suzavac

07.02.2026
20:47
Komentari:0
Pojedini učesnici protesta protiv Zimskih olimpijskih igara u Milanu bacali su baklje i flaše na policiju, koja je odgovorila suzavcem i upotrebom vodenih topova, prenio je portal "Milano tudej".
Sukobi su trajali nekoliko minuta, a uhapšeno je više osoba.
Skup je počeo mirno, a demonstranti su tokom šetnje izrazili protivljenje ekonomskom modelu koji smatraju neodrživim za grad Milano.
Kasnije je grupa maskiranih demonstranata obučenih u crno počela da baca predmete na policajce i karabinjere, što je izazvalo odgovor snaga bezbjednosti.
Protest, koji je okupio oko 10.000 ljudi, organizovali su Komitet protiv Olimpijskih igara, lokalni sindikati, stambena udruženja i socijalni centri.
Policija je pojačala obezbjeđenje u blizini Olimpijskog sela.
Ostali sportovi
5 h0
Ostali sportovi
6 h0
Ostali sportovi
6 h0
Ostali sportovi
10 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
22
13
22
04
21
55
21
46
21
44
Trenutno na programu