Švajcarac Franjo prvi osvajač zlatne medalje na ZOI

Izvor:

B92

07.02.2026

13:30

Franjo Fon Almen osvajač prva zlatna medalja na Zimskim olimpijskim igrama 2026
Foto: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Prvo najsjajnije odličje na Zimskim olimpijskim igrama u italijanskoj Kortini osvojio je švajcarski skijaš Franjo fon Almen.

On je Franjo je završio spust u vremenu od 1:51.61 minuta, što je bilo dovoljno za zlato.

Drugi je bio Đovani Franconi iz Italije sa 1:51.81, dok je treći njegov sunarodnik Dominik Paris sa vremenom 1:51.11.

Фрида Карлсон

Ostali sportovi

Virus hara na ZOI: Pokošena još jedna reprezentacija!

Staza na kojoj se danas proslavio Franjo nalazi se u Bormiju i među ljubiteljima skijanja nosi zlokoban naziv "saza smrti", zbog raznih stvari iz prošlosti.

Fon Almen je inače bio favorit trke, pošto je osvojio i zlatnu medalju na Svetskom šampionatu 2025. godine.

