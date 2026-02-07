Švajcarac Franjo prvi osvajač zlatne medalje na ZOI

Izvor:
B92
07.02.2026
13:30
Komentari:0
Prvo najsjajnije odličje na Zimskim olimpijskim igrama u italijanskoj Kortini osvojio je švajcarski skijaš Franjo fon Almen.
On je Franjo je završio spust u vremenu od 1:51.61 minuta, što je bilo dovoljno za zlato.
Drugi je bio Đovani Franconi iz Italije sa 1:51.81, dok je treći njegov sunarodnik Dominik Paris sa vremenom 1:51.11.
Staza na kojoj se danas proslavio Franjo nalazi se u Bormiju i među ljubiteljima skijanja nosi zlokoban naziv "saza smrti", zbog raznih stvari iz prošlosti.
Fon Almen je inače bio favorit trke, pošto je osvojio i zlatnu medalju na Svetskom šampionatu 2025. godine.
