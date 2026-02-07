Logo
Đoković na otvaranju ZOI: "Daleko je Los Anđeles"

07.02.2026

11:11

Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Srpski teniser Novak Đoković prisustvovao je otvaranju Zimskih Olimpijskih igara u Milanu i Kortini.

ZOI su svečano otvorene u petak uveče, dok je na ceremoniji prisustvovao i Novak Đoković.

On je porodično ispratio defile i ceremoniju na stadionu Milana, čiji je navijač.

"Prelep spektakl, kao i uvek. Uvek je lepo biti u Italiji. Očigledno je da je Italija zemlja sporta. Očekivali smo spektakl i to smo i videli. Meni je ovo bio prvi put na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara i bila je to velika emocija. Veoma sam srećan što sam ovo iskustvo doživeo sa svojom porodicom", rekao je Novak Đoković.

Potom je upitan i o narednim ljetnim Olimpijskim igrama, koje su na programu u LA 2028.

"Daleko je, da. U ovom periodu mog života i karijere je daleko, ali očigledno je da imam želju da stignem do tamo", istakao je Đoković.

