Virus hara na ZOI: Pokošena još jedna reprezentacija!

Ženska hokejaška reprezentacija Švajcarske nalazi se u izolaciji zbog norovirusa, a pod znakom pitanja meč sa Kanadom na ZOI.

Dok se situacija u ženskoj hokejaškoj reprezentaciji Finske polako stabilizuje nakon izbijanja norovirusa koji je desetkovao tim i doveo do odlaganja prve utakmice na Olimpijskim igrama, nova zabrinutost dolazi iz švajcarskog tabora.

Ostali sportovi Đoković na otvaranju ZOI: "Daleko je Los Anđeles"

Švajcarske hokejašice nalaze se u izolaciji nakon što je jedna igračica bila pozitivna na ovu stomačnu infekciju.

Švajcarski olimpijski komitet saopštio je u petak uveče da je jedan pozitivan test na norovirus doveo do toga da čitav tim bude stavljen u izolaciju, zbog čega su igračice propustile i ceremoniju otvaranja.

Pozitivan nalaz zabilježen je nakon utakmice koju je Švajcarska ranije tog dana odigrala protiv Češke.

Ostali sportovi Spektakl zagarantovan: Svečano otvorene Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

Uprkos svemu, Švajcarska je i dalje planirana da u subotu odigra meč protiv Kanade, ali je njegovo održavanje pod znakom pitanja.

Do sada je norovirus bio potvrđen samo u jednom timu, a zvaničnici Finske u petak su izrazili optimizam da će duel protiv Sjedinjenih Američkih Država biti odigran prema planu.