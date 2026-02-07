SAD tvrdi da je Kina u tajnosti detonirala nuklearnu bombu

Vlada Sjedinjenih Američkih Država optužila je Kinu da je u tajnosti provela najmanje jedan "nuklearni test koji je proizveo prinos" u posljednjih nekoliko godina, uprkos tome što ta zemlja ima proglašen moratorij na takve aktivnosti. Ova ozbiljna optužba dolazi u trenutku kada američki zvaničnici nastavljaju pozivati na novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi uključivao i Kinu, a sve nakon što je jučer istekao sporazum "Novi START" s Rusijom.

Tomas DiNano, podsekretar Stejt Departmenta za kontrolu naoružanja i međunarodnu bezbjednost, iznio je ove tvrdnje tokom govora na Konferenciji o razoružanju u Ženevi.

– Danas mogu otkriti da je Vlada SAD-a upoznata s tim da je Kina provela nuklearne eksplozivne testove, uključujući pripreme za testove s određenim prinosima u stotinama tona – rekao je DiNanno. – Kineska narodnooslobodilačka armija (PLA) nastojala je prikriti testiranje zamagljivanjem nuklearnih eksplozija jer je prepoznala da ti testovi krše obaveze o zabrani testiranja.

Metoda "odvajanja" za skrivanje eksplozija

Iako je Kina potpisnica Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT), nikada ga nije ratifikovala, baš kao ni Sjedinjene Američke Države. Obje zemlje imaju samonametnute moratorije na nuklearna testiranja koja proizvode prinos.

DiNano je precizirao da je Kina koristila metodu poznatu kao "decoupling" (odvajanje) kako bi smanjila efikasnost seizmičkog praćenja i sakrila svoje aktivnosti.

– Kina je provela jedan takav nuklearni test 22. juna 2020. godine – dodao je DiNano.

Zadnji priznati kineski nuklearni test kritičnog nivoa bio je 1996. godine, dok je posljednji američki takve vrste izveden 1992. godine. Sjeverna Koreja je jedina zemlja za koju se zna da je provodila takve testove nakon 2000. godine.

Kina oštro odbacuje optužbe

Kineske vlasti brzo su reagovale na optužbe, ponavljajući svoju posvećenost moratoriju. Kineski ambasador Šen Jian izjavio je da SAD nastavlja "preuveličavati takozvanu kinesku nuklearnu prijetnju".

– Kina se čvrsto protivi takvim lažnim narativima. Sjedinjene Američke Države su krivac za pogoršanje utrke u naoružanju – rekao je Jian nakon DiNanovog govora.

Vrijedi napomenuti da Kina godinama radi na masovnom proširenju svog nuklearnog arsenala, što uključuje izgradnju novih polja silosa za interkontinentalne balističke rakete i razvoj hipersoničnih letjelica. Američka vlada procjenjuje da Kina trenutno posjeduje oko 600 bojevih glava, s projekcijom rasta na 1.000 do 2030. godine.

Tramp najavio nova testiranja?

Prošle godine, američki predsjednik Donald Tramp najavio je planove za uključivanje u nova nuklearna testiranja "na jednakoj osnovi" s Kinom i Rusijom, iako ostaje nejasno šta to tačno podrazumijeva. U intervjuu za CBS prošlog novembra, Tramp je aludirao na sumnjive aktivnosti rivala:

– Oni testiraju duboko pod zemljom gdje ljudi ne znaju tačno šta se dešava. Osjetite malu vibraciju. Oni testiraju, a mi ne testiramo – rekao je tada Tramp, dodajući: – Ali Rusija testira, Kina testira, i mi ćemo takođe testirati.

Kraj sporazuma "Novi START", koji je ograničavao nuklearne arsenale SAD-a i Rusije, dodatno je podgrio strahove od nove utrke u naoružanju koja više neće biti ograničena samo na dvije supersile.