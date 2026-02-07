Zelenski otkrio da su Amerikanci dali rok

07.02.2026
11:57
Komentari:0
Sjedinjene Države žele da Rusija i Ukrajina pronađu rješenje i okončaju rat prije ljeta, izjavio je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.
Zelenski je rekao u obraćanju novinarima da su SAD predložile novi krug razgovora Kijeva i Moskve u Majamiju za sedam dana i da je Kijev pristao.
On je dodao da bilateralni sporazumi SAD i Rusije o Ukrajini ne mogu biti protivni ukrajinskom Ustavu i najavio nastavak razmjene ratnih zarobljenika sa Moskvom.
Zelenski je rekao da je slobodna ekonomska zona u Donbasu bila jedna od tema mirovnih pregovora sa Rusijom koji su, uz posredovanje SAD, vođeni u Abu Dabiju.
Ukrajinski predsjednik je dodao da je tokom pregovora pomenuta i mogućnost trilateralnog samita lidera Ukrajine, Rusije i SAD.
