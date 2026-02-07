Lov na djevojke iz Hrvatske za Epstajna: "Kupiću ti kartu za Split, tamo ćeš mi naći prijateljicu

U moru dokumenata i digitalne prepiske koja je izbila na površinu od smrti osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, naizgled trivijalan zahtjev za putovanje bacio je novo svjetlo na zlokobnu mrežu koju je pleo godinama. LOV NA DEVOJKE IZ HRVATSKE ZA DžEFRIJA EPSTAJNA! „Kupiću ti kartu za Split, tamo ćeš mi naći prijateljicu“! "Stiže VISOKA PLAVUŠA u ranim tridesetim"!

Među hiljadama poruka koje svedoče o njegovoj moći i uticaju je i prepiska o letnjem odmoru u Hrvatskoj.

To nije poslovno putovanje niti dogovor sa jednom od moćnih osoba sa kojima se družio. To je molba žene po imenu Džoan Stejsi , koja je zamolila Epstajna za pomoć da stigne do Jadrana, a čitav proces otkriva kako su funkcionisali ključni točkovi njegove mašinerije zlostavljanja. U centru operacije bila je njegova dugogodišnja asistentkinja, žena koju su mnogi smatrali mozgom logistike - Lesli Grof.

Ko je Lesli Grof?

Lesli Grof je bila više od puke izvršne asistentkinje.

Pridruživši se Epstajnovoj organizaciji 2001. godine, provela je više od dvije decenije sa njim, postajući, kako je jednom rekla za „Njujork tajms“, „produžetak njegovog mozga“. Njena lojalnost i efikasnost bile su bogato nagrađene. Pored velikodušne plate, Epstajn joj je poklonio Mercedes E320 i platio dadilju sa punim radnim vremenom kako majčinstvo ne bi ometalo njen posao. „Nije bilo šanse da izgubim Lesli zbog majčinstva“, rekla je tada Epstajn.

Njene dužnosti na papiru bile su tipične za poziciju u finansijskom svijetu: organizovala je sastanke sa izvršnim direktorima, naučnicima, političarima i poznatim ličnostima, upravljala njegovim kalendarima i bavila se logistikom za sve njegove kompanije i fondacije. Ali iza te fasade korporativne efikasnosti, tužioci i žrtve tvrde da postoji mnogo mračnija uloga. Prema svjedočenjima i sudskim dokumentima, Grof je navodno organizovao termine za „masažu“ za maloljetne djevojčice, organizovala im letove privatnim avionima i isplaćivala novac posle zlostavljanja. Dva Epstajnova pilota takođe su potvrdila da je Grof koordinirala putovanja.

Njeno ime je bilo jedno od četiri osobe imenovane u kontroverznom sporazumu o nekrivičnom gonjenju iz 2007. godine, kojim je Epstajnu data blaga kazna i zaštićeni njegovi „potencijalni saučesnici“.

Poslije Epstajnove smrti 2019. godine, FBI ju je naveo kao jednog od osam „osumnjičenih saučesnika “, zajedno sa Gislen Maksvel, ali za razliku od Maksvel, Grof nikada nije optužena. Federalna istraga protiv nje završena je 2021. godine, a njeni advokati su uvijek tvrdili da „nikada nije bila svjedok ničega neprikladnog ili nezakonitog“ i da nije imala saznanja o Epstajnovim zločinima. Iako su je neke žrtve tužile u građanskim parnicama, te tužbe su odbačene, često poslije poravnanja sa Epstajnovom imovinom.

Džefri je ponudio da mi kupi kartu za Hrvatsku

Upravo u kontekstu njene uloge operativke koja Epstajnove želje pretvara u stvarnost, treba posmatrati imejlove koje je razmenila izvesna Džoan Stejsi između nje i Epstajna.

Prepiska počinje ležernim pitanjem upućenim direktno Epstajnu: „Zdravo. Da li letiš za Evropu krajem juna? Pitam se da li mogu da nađem prevoz“.

Epstajnov odgovor je bio kratak, direktan i pokazao je moć koju je imao nad ljudima oko sebe: „Kupiću vam kartu“. Zadovoljna odgovorom, Stejsi mu šalje detalje: „Najbolji si. Planiram da budem u Hrvatskoj od 28. juna do 9. ili 10. jula , ali sam fleksibilna“.

Poslije toga, proces se prebacuje na operativni nivo, i tu dolazi Lesli Grof. Stejsi joj se javlja sa jasnim uputstvima: „Zdravo Lesli. Džefri mi je ponudio da mi kupi kartu za Hrvatsku. Predložio je da te kontaktiram... možeš li mi pomoći oko toga?“ Grof, kao pravi profesionalac, prvo traži potvrdu od svog šefa. „Molim vas da potvrdite da li želite da kupim kartu za Hrvatsku za Džoan Stejsi“, piše ona Epštajnu, na šta on odgovara jednostavno: „Da“.

Nadam se da ćeš naći djevojku za Džefrija u Hrvatskoj

Ovo je pokrenulo logističku mašineriju. Uslijedila je razmjena poruka o datumima, cenama i najboljim rutama. Stejsi predlaže let iz Njujorka za Rim, a zatim iz Rima za Split, pedantno navodeći datume. Čitav razgovor podsjeća na standardni administrativni zadatak u bilo kojoj kancelariji.

Ali ono što sledi otkriva pravu prirodu njihovog odnosa. Pošto su detalji putovanja dogovoreni, Stejsi šalje Epstajnu poruku: „Nedostaješ mi, Džefri“.

Njegov odgovor je bio: „Nadam se da ćete pronaći prijateljicu za Džefrija u Hrvatskoj“, napisao je. Izgleda da je Stejsi veoma dobro razumjela šta se od nje traži. „Hahaha, možda sam već našla jednu... Radim na tome“, odgovara ona.

Kada je Epstajn tražio detalje, opis je bio: „Visoka plavuša po imenu ... u ranim tridesetim“.

Njihova dalja komunikacija prešla je na komentarisanje samoubistva dizajnerke Kejt Spejd, kao da je prethodni dogovor o „pronalaženju prijateljice“ bio najnormalnija stvar na svetu. Ova razmena pokazuje kako je Hrvatska, kao i mnoge druge luksuzne destinacije, trebalo da služi kao lovište, a Džoan Stejsi je, izgleda, bila voljna učesnica u tom lovu.