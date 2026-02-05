Logo
Skandal: Epstin bio u kontaktu i sa evropskim zvaničnicima u Briselu

05.02.2026

Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу
Foto: Tanjug/AP/Jon Elswick

Dokumenti Ministarstva pravde SAD pokazuju da se osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin između 2010. i 2019. dopisivao s bogatim ljudima i agencijama za modeling, objavio je briselski Politiko.

Mejlovi i dokumenti ukazuju na nekoliko planiranih putovanja Epstina u Brisel, uključujući posjete briselskim željezničkim stanicama i preporuke za restorane, dok se nijedan od njegovih sastanaka javno ne potvrđuje.

Među onima s kojima se dopisivao bili su saosnivač "MC2 Model Management" i Epstinov dugogodišnji saradnik, Žan-Lik Brunel, koji je 2022. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Parizu, kao i bivši britanski ministar lord Piter Mandelson i slovački političar Miroslav Lajčak.

Epstin je od 2010. do 2019. primio imejlove u kojima su detaljno opisivane žene povezane sa agencijama za modele u Briselu i planirane posjete belgijskoj prestonici.

Jedan od dokumenata ukazuje na zakazano putovanje vozom iz Pariza u Brisel u januaru 2019. godine sa neimenovanim pratiocima, dok je svrha posjete nejasna.

Objavljeni dokumenti takođe otkrivaju komunikaciju Epstina sa evropskim zvaničnicima i političarima, uključujući diskusije o regulatornim okvirima EU i finansijskim politikama.

Belgijski princ Loran je potvrdio dva sastanka sa Epstinom, insistirajući na tome da nije učinio ništa nemoralno i da su sastanci bili usmjereni na razjašnjenje glasina o njegovoj umiješanosti.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je tranšu dokumenata kao dio istrage o Epstinovim aktivnostima u Evropi, uz napomenu da nečije pominjanje u objavljenim dokumentima ne podrazumijeva automatski nezakonito postupanje.

Džefri Epstajn

pedofil

Miroslav Lajčak

