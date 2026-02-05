Logo
Large banner

Tramp: Evropa neprepoznatljiva, ima veliki problem

Izvor:

Agencije

05.02.2026

15:47

Komentari:

0
Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем
Foto: Tanjug / AP / Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je Evropa sada neprepoznatljiva i da "ima veliki problem" sa imigracijom i energentima.

Obraćajući se na Nacionalnom molitvenom doručku, Tramp je govorio protiv prelaska na energiju vjetra i izgradnje vjetrenjača, opisujući ih kao "brz način gubitka novca" i uništavanja životne sredine.

Трамп на Молитвеном доручку

Republika Srpska

Cvijanović: Čast je biti na Molitvenom doručku

On je napomenuo da su evropske zemlje stvorile brojne vjetroelektrane, što je kontinent učinilo neprepoznatljivim.

Ipak, Tramp je istakao da bi "volio da vidi" da Evropa riješi taj problem, upozoravajući da će "vrlo brzo to biti nemoguće".

Govoreći o spoljnim odnosima, Tramp je naglasio da se SAD "fantastično slažu" sa novim venecuelanskim rukovodstvom nakon vojne kampanje u toj zemlji.

On je napomenuo da "50 miliona barela nafte sada leti u Hjuston", dodajući da SAD i Venecuela zajedno drže 68 odsto svjetske nafte.

Молитвени доручак Додик Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na tradicionalnom molitvenom doručku, stigao i Tramp

Nacionalni molitveni doručak je događaj koji okuplja dvostranačku koaliciju političara i drugih američkih i međunarodnih lidera.

Ove godine na molitvenom doručku okupilo se više od 3.000 zvanica iz više od 100 zemalja, uključujući lidera SNSD-a Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović i vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Anu Trišić Babić.

Glavni domaćini su svake godine članovi Senata i Predstavničkog doma SAD.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Evropa

Molitveni doručak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зељковић с Парскејлом

Republika Srpska

Vico Zeljković se sastao sa bliskim Trampovim saradnikom

7 h

1
Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Svijet

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

10 h

0
Цвијановић Додик

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na poziv Trampove administracije na tradicionalnom molitvenom doručku

11 h

9
Трамп амерички предсједник

Svijet

Tramp zaprijetio Teheranu u vezi sa novim postrojenjima

22 h

0

Više iz rubrike

Настао хаос: Грешка радника Штутгарт оставила без струје

Svijet

Nastao haos: Greška radnika Štutgart ostavila bez struje

3 h

0
Потпуни слом визије Џефрија Безоса: Масовно отпушта раднике, гасе се и бројне рубрике

Svijet

Potpuni slom vizije Džefrija Bezosa: Masovno otpušta radnike, gase se i brojne rubrike

3 h

0
Орбан: Нећемо толерисати мијешање у изборни процес

Svijet

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

4 h

0
Огромне казне: Запаљена цигарета празни новчанике

Svijet

Ogromne kazne: Zapaljena cigareta prazni novčanike

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Iran zaplijenio dva broda u Persijskom zalivu

18

47

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

18

37

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

18

25

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

18

18

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner