Tramp: Evropa neprepoznatljiva, ima veliki problem

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je Evropa sada neprepoznatljiva i da "ima veliki problem" sa imigracijom i energentima.

Obraćajući se na Nacionalnom molitvenom doručku, Tramp je govorio protiv prelaska na energiju vjetra i izgradnje vjetrenjača, opisujući ih kao "brz način gubitka novca" i uništavanja životne sredine.

On je napomenuo da su evropske zemlje stvorile brojne vjetroelektrane, što je kontinent učinilo neprepoznatljivim.

Ipak, Tramp je istakao da bi "volio da vidi" da Evropa riješi taj problem, upozoravajući da će "vrlo brzo to biti nemoguće".

Govoreći o spoljnim odnosima, Tramp je naglasio da se SAD "fantastično slažu" sa novim venecuelanskim rukovodstvom nakon vojne kampanje u toj zemlji.

On je napomenuo da "50 miliona barela nafte sada leti u Hjuston", dodajući da SAD i Venecuela zajedno drže 68 odsto svjetske nafte.

Nacionalni molitveni doručak je događaj koji okuplja dvostranačku koaliciju političara i drugih američkih i međunarodnih lidera.

Ove godine na molitvenom doručku okupilo se više od 3.000 zvanica iz više od 100 zemalja, uključujući lidera SNSD-a Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović i vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Anu Trišić Babić.

Glavni domaćini su svake godine članovi Senata i Predstavničkog doma SAD.