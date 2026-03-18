Mladenci se obilježavaju u nedjelju: Evo za koga je posebno važan ovaj praznik

18.03.2026
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici u nedjelju, 22. marta, obilježavaju praznik Svetih 40 mučenika Sevastijskih, a u narodu je ovaj praznik poznatiji kao Mladenci.
Prema tradiciji, ovaj dan posebno obilježavaju bračni parovi koji su se vjenčali poslije 22. marta prethodne godine.
Praznik je posvećen uspomeni na stradanje četrdeset rimskih mladića koji su pogubljeni jer nisu željeli da se odreknu Hrista.
Za ovaj praznik se u Srbiji vezuje mnoštvo običaja i vjerovanja. Supružnicima u dom dolaze gosti koji im donose poklone, a na trpezi ih čekaju kolačići koji se nazivaju mladenčići, prenose Novosti Magazin.
