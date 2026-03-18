Euros osiguranje slavi 10 godina rada podrškom mladim preduzetnicama: Otvoren konkurs „Decenija sigurnosti: Tvoja priča, naša inspiracija”

Povodom jubilarnih 10 godina poslovanja, Euros osiguranje pokreće sveobuhvatnu kampanju koja mart pretvara u mjesec posvećen ženi. Uz konkurs za izbor najinspirativnije1 preduzetnice, kompanija ove godine stavlja poseban fokus na preventivu i očuvanje zdravlja, kao najvrijednije investicije za budućnost.

„Vjerujemo da je prava sigurnost potpuna samo kada smo zdravi. Zato smo odlučili da naš deseti rođendan proslavimo ne samo podržavajući biznis ideje, već i podsjećajući žene da su njihovo zdravlje i preventivni pregledi prioritet koji ne smije da čeka”, poručuju iz Uprave Euros osiguranja.

Povodom značajnog jubileja, deset godina uspješnog poslovanja na tržištu Bosne i Hercegovine, Euros osiguranje odlučilo je da mjesec mart u potpunosti posveti ženama koje su stubovi domaće ekonomije. Kompanija je objavila poziv za izbor najinspirativnije mlade preduzetnice, pod nazivom „Decenija sigurnosti: Tvoja priča, naša inspiracija“.

Ovaj konkurs nije samo proslava rođendana kompanije, već konkretan korak ka osnaživanju žena u biznisu. Euros osiguranje će nagraditi tri najinspirativnije priče sa po 1.000 KM, namijenjenih za dalji razvoj biznisa i digitalnu transformaciju.

„Vi ste one koje hrabro pokreću i grade ekonomiju, dokazujući svakodnevno da je vizija jača od svakog izazova. Naših deset godina sigurnosti želimo da proslavimo slaveći vašu hrabrost“, poručuju iz Euros osiguranja.

Ko se može prijaviti?

Konkurs je namijenjen svim preduzetnicama koje vode samostalna preduzetništva (SP) registrovana u Bosni i Hercegovini. Cilj je podržati žene u ključnim fazama njihovog poslovnog razvoja, pružajući im vjetar u leđa za uvođenje digitalnih inovacija.

Kako učestvovati?

Zainteresovane preduzetnice treba da popune prijavni obrazac na zvaničnoj web stranici kompanije, a poželjno je i da snime kratak video (do 1 minute) u kojem će predstaviti svoj brend, objasniti šta za njih znači sigurnost u poslovanju i uputiti savjet ženama koje tek ulaze u svijet preduzetništva.

Veliko finale u Banjoj Luci

Prijave su otvorene od 02. marta do 22. marta 2026. godine. Najinspirativnije finalistice biće pozvane da predstave svoje ideje 27. marta u hotelu „Jelena“ u Banjoj Luci.

Poseban akcenat stavljen je na podršku učesnicama: za sve finalistice koje ne dolaze iz Banje Luke, Euros osiguranje u potpunosti organizuje i snosi troškove prevoza i smještaja, kako bi se preduzetnice mogle potpuno posvetiti svojoj priči i uživati u zasluženom priznanju.

Iz Euros osiguranja pozivaju sve preduzetnice da podijele svoju strast i viziju, jer upravo njihove priče mogu postati inspiracija nekim novim generacijama liderki.

Više informacija o pravilima konkursa i načinu prijave potražite na: www.eurososiguranje.com.