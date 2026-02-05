Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Savana Gatri, voditeljka američke televizije NBC sinoć je zajedno sa braćom i sestrama uputila emotivan javni apel na Instagramu, pozivajući otmičare njene 84-godišnje majke Nensi da je kontaktiraju, a predsjednik Donald Tramp je naredio da se u potragu uključe "sve raspoložive snage".

Vlasti Arizone kažu da su se pojavili dokazi koji ukazuju na to da se radi o krivičnom djelu, kao i izvještaji o navodnom zahtjevu za otkup.

"Foks njuz" prenosi da je Savana Gatri započela obraćanje na Instagramu zahvalivši se pristalicama na molitvama, a zatim opisala majku kao srce njihove porodice i uputila direktan apel za kontakt, naglašavajući krhko zdravlje Nensi Gatri i hitnu potrebu starice za lijekovima.

"Ona je bez ikakvih lijekova. Potrebni su joj da bi preživjela. Ne treba da pati. I mi smo čuli izvještaje u medijima o pismu sa zahtjevom za otkup. Kao porodica, činimo sve što možemo. Spremni smo da razgovaramo. Međutim, živimo u svijetu gdje se glasovi i slike lako manipulišu. Moramo bez sumnje da znamo da je živa i da je držite. Želimo da čujemo od vas i spremni smo da slušamo. Molimo vas da nas kontaktirate", kazala je poznata voditeljka koja je za NBC trebalo da pokriva Zimske olimpijske igre u Italiji, ali je nakon nestanka majke u Milano otišla njena zamjena.

Savana Gatri se direktno obratila i majci, nadajući se da će ona moći da je čuje.

"Mama? Ako ovo čuješ, ti si jaka žena... Svi te traže, mama, svuda. Nećemo se smiriti, tvoja djeca se neće smiriti dok ponovo ne budemo zajedno... Molimo se bez prestanka i radujemo se unapred danu kada ćemo te ponovo držati u naručju. Volimo te", poručila je ona u ime porodice.

Šta kaže Tramp?

Predsjednik Tramp je pružio veliku pomoć u potrazi za Nensi Gatri.

"Razgovarao sam sa Savanom Gatri i obavijestio je da naređujem svim federalnim snagama reda da budu na raspolaganju porodici i lokalnim snagama reda, odmah. Ulažemo sve resurse da njenu majku bezbjedno vratimo kući. Molitve naše nacije su uz nju i njenu porodicu. BOŽE BLAGOSLOVI I ZAŠTITI NENSI!", napisao je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut.

Ranije istog dana, istražitelji su se vratili u kuću majke Savane Gatri u Arizoni, dok nastavljaju da traže dojave od ljudi koji nešto znaju o ovom slučaju.

Nekoliko policajaca juče je viđeno i u kući Savanine sestre Eni Gatri.

Ta kuća je udaljena svega nekoliko kilometara od kuće Nensi Gatri.

Nije jasno zašto su bili tamo, ali su unutra unijeli neku opremu.

Nensi Gatri je posljednji put viđena u svojoj kući u Tusonu oko 21:30 sati u subotu.

Kris Nanos, šerif okruga Pima, kazao je u ponedjeljak da je "zaista u pitanju krivično djelo"“.

Izvor iz policije rekao je za "Foks njuz" da su pronađene "kapi krvi" koje su vodile od ulaza u kuću niz pristupnu stazu sve do lokalnog puta.

Nanos je rekao da Nensi Gatri nije prisustvovala crkvenoj službi u nedjelju, dodajući da je njenu porodicu o odsustvu obavijestio vjernik crkve.

Zvaničnici su rekli da su članovi porodice otišli ​​u kuću Nensi Gatri oko 11 časova i proveli neko vrijeme tražeći je.

Njena porodica je pozvala policiju oko podneva.

Nanos je za "Njujork tajms" kazao da je Nensi Gatri večerala u subotu sa kćerkom Eni i zetom Tomazom Čionijem.

Zet je dovezao do kuće

Dodao je da je Čioni nakon toga odvezao Nensi Gatri do njene kuće i pobrinuo se da uđe unutra.

Zvaničnik kancelarije šerifa okruga Pima rekao je u ponedjeljak za "Foks njuz" da vjeruju da je Nensi Gatri ili kidnapovana ili oteta.

Nakon konferencije za novinare u utorak, iz te kancelarije je poručeno otkrila je da su "svjesni" izvještaja o mogućoj poruci sa zahtjevom za otkupninu nakon što je sajt TMZ navodno došao do pisane prepiske u kojoj se zahtijeva "značajna količina" novca u zamjenu za povratak starice.

Bijela kuća je takođe komentarisala nestanak Nensi Gatri.

"U toku je potraga za majkom Savane Gatri, Nensi Gatri, a vlasti traže pomoć od javnosti. Svako ko ima informacije poziva se da kontaktira 911. Naše molitve su uz porodicu Gatri dok se nadamo Nensinom bezbjednom povratku kući", objavila je Bijela kuća.