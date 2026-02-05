Tornado pogodio Krf, odnosio crijepove sa krovova

Grčko ostrvo Krf pogodio je tornado, koji je uništio jedan kiosk i izazvao štetu na krovovima kuća. Nevrijeme koje je pogodilo Krf izazvalo je pad drveća i nestanak struje, prenosi grčki ERT.

Tornado je odnio kiosk, kao i crijepove sa kuća i poslovnih objekata u tom području.

Vatrogasci i tim Civilne zaštite iz opštine Sjeverni Krf požurili su na lice mjesta, uklanjajući predmete koje je vetar odnio i čisteći putnu mrežu od otpalih grana.

U Kavadadesu je drvo palo na kablove, što je izazvalo nestanak struje u velikom dijelu sjeverozapadnog Krfa.

Sličan problem se dogodio u Perivoliju, gdje je zbog vjetrova drvo palo na mrežu, što je rezultiralo dvočasovnim nestankom struje.

Saobraćaj na priobalnom putu bio je u prekidu nekoliko sati, jer se more zbog vjetrova izlilo na kolovoz, sprečavajući vozila da se mimoiđu.

Let kompanije Egej ka aerodromu "Joanis Kapodistrijas" morao je da slijedi alternativnu rutu kako bi izbegao olujne oblake na zapadu i sletio je sa zakašnjenjem.