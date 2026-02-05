Lavrov: Možemo pomoći u rješavanju tenzija

Izvor:
SRNA
05.02.2026
08:45

Izrael, SAD i Iran znaju da je Rusija spremna da doprinese rješavanju trenutno eskalirane situacije na Bliskom istoku, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Mislim da i Izrael, i Amerika, i Iran znaju da smo spremni da doprinesemo rješavanju situacije i poštovanju ranije postignutih sporazuma", rekao je Lavrov za televiziju "Raša tudej".
On je naglasio da Rusija ne želi da se nameće kao posrednik, ali i da ne može da bude nijemi posmatrač napetih odnosa.
Lavrov je dodao da je Bliski istok sada sličan "minskom polju", te da bi potencijalno aktiviranje mine odjeknulo ne samo u Teheranu, nego u čitavom regionu.
