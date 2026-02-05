Vratio se Bogdan, Spursi srušili Oklahomu

Najefikasniji u timu Klivlenda bio je Donovan Mičel sa 29 poena, dok je Džejlon Tajson dodao 17.

Kod domaćih, najbolji je bio Kavaj Lenard sa 25 poena, dok je Džon Kolins ubacio 19. Za ekipu LA Klipersa nastupio je srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, koji se oporavio od povrede. Bogdanović je zaigrao prvi put još od 27. decembra, a na terenu je proveo 12 minuta. Srpski košarkaš je za to vrijeme zabilježio dva poena, jedan skok i jednu asistenciju uz tri izgubljene lopte.

Košarkaši San Antonija pobijedili su na svom terenu Oklahomu rezultatom 116:106. Keldon Džonson je bio najefikasniji u timu San Antonija sa 25 poena, dok je Viktor Vembanjama imao učinak od 22 poena i 14 skokova. U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najbolji je bio Kenrič Vilijams sa 25 poena, dok je Džejlin Vilijams postigao 24 poena uz 12 uhvaćenih lopti. Oklahoma je na ovoj utakmici igrala bez Šeja Gildžesa-Aleksandera, Luguenca Dorta, Ajzee Hartenštajna, Četa Holmgrena i Aleksa Karuza.

U ostalim današnjim utakmicama NBA lige postignuti su sledeći rezultati: Hjuston - Boston 93:114, Milvoki - Nju Orleans pp 141:137, Sakramento - Memfis 125:129 i Njujork - Denver pp 134:127.

Podsjetimo, košarkaši Njujorka pobijedili su poslije dva produžetka ekipu Denvera rezultatom 134:127. Srpski košarkaš Nikola Jokić proveo je na terenu nešto manje od 45 minuta, a za to vreme zabilježio je 30 poena, 14 skokova i 10 asistencija. Jokić je stigao do 181. tripl-dabla u karijeri, a srpski košarkaš se izjednačio sa Oskarom Robertsonom na drugom mjestu vječne liste. Prvi je Rasel Vestbruk sa 207.