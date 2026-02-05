Logo
Large banner

Hit odgovor Jokića: Dijeta? Ne!

05.02.2026

09:36

Komentari:

0
Хит одговор Јокића: Дијета? Не!
Foto: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su od Njujork Niksa 134:127 poslije 58 minuta košarke u Medison Skver Gardenu, promašenog šuta Nikole Jokića za pobjedu i sjajne partije Džejlena Bransona u dodatku.

Nakon utakmice, pred medije je stao Nikola Jokić, koji je dobijao pitanja na engleskom, ali i na srpskom.

Analiza kraja utakmice

Najprije je analizirao kraj susreta:

"Očigledno, nismo mogli da pogodimo šut, igrali su dobru odbranu, imali smo neke šanse, napravili su seriju, nismo odgovorili, bila je to teška utakmica. Imali smo naše šanse, ali nismo uspjeli da to prikažemo."

On je gađao 1/13 za tri poena.

"Nisam mogao da pogodim šut. Posebno na kraju meča, sve više sam promašivao kako je duel odmicao. Dešava se, vratiću se u salu i trenirati na tome."

Povreda na početku meča

Upitan je za situaciju kada je završio na parketu na početku meča i kaže da nije u pitanju udarac u koleno:

"Ne, bio je to zglob, nije koleno. Osjetio sam malo problem, ali koga briga."

Dodao je potom:

Da, izvrnuo sam zglob, ali se nadam da neće biti ništa strašno, vidjeću sutra kada sve to splasne. Ništa strašno.

Motivacija i adrenalin

Kada je motivacija u pitanju:

Samo da se takmičim, igrati ovakve utakmice protiv najboljih timova u ligi, to je adrenalin. To je teška utakmica za nas, imali smo šanse, rezultatska klackalica je bila, pa smo dali trojku, pa su oni opet dali trojku. Bilo je zanimljivo i uzbudljivo, oni su pogodili neke šuteve na kraju, mi nismo.

Сергеј Ступар

Društvo

Neven i Matej (13) iz Banjaluke osvajaju Kilimandžaro: Podvig za Sergeja

Upitan je i za to što je stigao Oskara Robertsona na vječnoj listi tripl-dabl učinaka u regularnom dijelu sezone:

Hvala, super, ne razmišljam o tome.

Istako je da mu je bilo malo vremena potrebno da uđe u ritam, ali je tu mišićna memorija:

Osjećam se dobro, ne osjećam nikakav umor, moje tijelo ima mišićnu memoriju, ne samo moje, ljudsko.

Ponavljanje i povrijeđeni igrači

Dosta je povrijeđenih igrača u Denveru, posljednji Votson…

Drugi momci moraju da iskoče, fraza je, moramo da budemo spremni, prihvatimo ulogu i damo nešto, moramo biti agresivni. Kada god igraš sto posto, uvijek ćeš dati sebi šansu da dobiješ meč ili da budeš u meču.

Slijedi Čikago, ali ne i duel protiv prijatelja:

"Vućević je trejdovan, nećemo se vidjeti."

Opravak i dijeta

Upitan je na koji način se oporavljao:

"Vjerovatno pomalo od svega, masaža, vježbe, treninzi, sve, ne znam, samo radim šta mi kažu, oni su išli u školu za to, ja sam samo pacijent u stvari."

Dijeta

"Ne, nemam dijetu."

Promašio je trojku za pobjedu na kraju četvrte dionice:

"Imala je dobar put, ali kao i svaki drugi šut koji sam promašio."

Lakše je biti na terenu nego sa strane:

"Lakše je igrati, mnogo je lakše."

Na kraju je završio u svom stilu:

"Ne vjerujem u sreću, mislim da se sreća zarađuje", izjavio je Nikola Jokić.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

Dijeta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

Društvo

Neven i Matej (13) iz Banjaluke osvajaju Kilimandžaro: Podvig za Sergeja

5 h

0
Радови-Лопаре

Gradovi i opštine

Lopare: Radovi na rekonstrukciji elektromreže odvijaju se planiranom dinamikom

5 h

0
Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није

Zanimljivosti

Urnebesan oglas za prodaju nasmijao region: Vjenčanica je preživjela, ali brak nije

5 h

0
Бројање пара

Hronika

Službenica u banci skidala novac klijentima: Sa računa ''nestalo'' 10 miliona

5 h

0

Više iz rubrike

Хит реакција Николе Јокића на још један рекорд

Košarka

Hit reakcija Nikole Jokića na još jedan rekord

5 h

0
Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

Košarka

Košarkašice Leotara osvojile Kup Republike Srpske

15 h

0
Трејдован Вања Маринковић

Košarka

Trejdovan Vanja Marinković

16 h

0
Земљотрес у НБА: Трејдован један од најбољих играча лиге

Košarka

Zemljotres u NBA: Trejdovan jedan od najboljih igrača lige

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner