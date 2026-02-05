Hit odgovor Jokića: Dijeta? Ne!

Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su od Njujork Niksa 134:127 poslije 58 minuta košarke u Medison Skver Gardenu, promašenog šuta Nikole Jokića za pobjedu i sjajne partije Džejlena Bransona u dodatku.

Nakon utakmice, pred medije je stao Nikola Jokić, koji je dobijao pitanja na engleskom, ali i na srpskom.

Analiza kraja utakmice

Najprije je analizirao kraj susreta:

"Očigledno, nismo mogli da pogodimo šut, igrali su dobru odbranu, imali smo neke šanse, napravili su seriju, nismo odgovorili, bila je to teška utakmica. Imali smo naše šanse, ali nismo uspjeli da to prikažemo."

On je gađao 1/13 za tri poena.

"Nisam mogao da pogodim šut. Posebno na kraju meča, sve više sam promašivao kako je duel odmicao. Dešava se, vratiću se u salu i trenirati na tome."

Povreda na početku meča

Upitan je za situaciju kada je završio na parketu na početku meča i kaže da nije u pitanju udarac u koleno:

"Ne, bio je to zglob, nije koleno. Osjetio sam malo problem, ali koga briga."

Dodao je potom:

Da, izvrnuo sam zglob, ali se nadam da neće biti ništa strašno, vidjeću sutra kada sve to splasne. Ništa strašno.

Motivacija i adrenalin

Kada je motivacija u pitanju:

Samo da se takmičim, igrati ovakve utakmice protiv najboljih timova u ligi, to je adrenalin. To je teška utakmica za nas, imali smo šanse, rezultatska klackalica je bila, pa smo dali trojku, pa su oni opet dali trojku. Bilo je zanimljivo i uzbudljivo, oni su pogodili neke šuteve na kraju, mi nismo.

Društvo Neven i Matej (13) iz Banjaluke osvajaju Kilimandžaro: Podvig za Sergeja

Upitan je i za to što je stigao Oskara Robertsona na vječnoj listi tripl-dabl učinaka u regularnom dijelu sezone:

Hvala, super, ne razmišljam o tome.

Istako je da mu je bilo malo vremena potrebno da uđe u ritam, ali je tu mišićna memorija:

Osjećam se dobro, ne osjećam nikakav umor, moje tijelo ima mišićnu memoriju, ne samo moje, ljudsko.

Ponavljanje i povrijeđeni igrači

Dosta je povrijeđenih igrača u Denveru, posljednji Votson…

Drugi momci moraju da iskoče, fraza je, moramo da budemo spremni, prihvatimo ulogu i damo nešto, moramo biti agresivni. Kada god igraš sto posto, uvijek ćeš dati sebi šansu da dobiješ meč ili da budeš u meču.

Slijedi Čikago, ali ne i duel protiv prijatelja:

"Vućević je trejdovan, nećemo se vidjeti."

Opravak i dijeta

Upitan je na koji način se oporavljao:

"Vjerovatno pomalo od svega, masaža, vježbe, treninzi, sve, ne znam, samo radim šta mi kažu, oni su išli u školu za to, ja sam samo pacijent u stvari."

Dijeta

"Ne, nemam dijetu."

Promašio je trojku za pobjedu na kraju četvrte dionice:

"Imala je dobar put, ali kao i svaki drugi šut koji sam promašio."

Lakše je biti na terenu nego sa strane:

"Lakše je igrati, mnogo je lakše."

Na kraju je završio u svom stilu:

"Ne vjerujem u sreću, mislim da se sreća zarađuje", izjavio je Nikola Jokić.