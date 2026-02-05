Neven i Matej (13) iz Banjaluke osvajaju Kilimandžaro: Podvig za Sergeja

Oni će svoj put do vrha ove planine posvetiti Sergeju Stuparu.

"Ako Bog da i sve prođe kako treba, Matej će biti najmlađa osoba iz BiH i regiona koja se popela na taj vrh. Oni su svoj put odlučili da posvete našem Segiju i ja sam Dušici, Nevenovoj supruzi, uručila ovu zastavu sa humanitarnim brojem za Sergeja koju će njih dvojica da nose sa sobom i da je donesu na sam vrh Kilimandžara i da na taj način pomognu u našoj borbi", napisala je Svjetlana Bednaš, Sergejeva majka.

"Ja i Segi vam želimo sretan i bezbjedan uspon, da sve prođe kao treba i da za 10-tak dana vidimo Segijevu zastavu na vrhu Kilimandžara", istakla je ona.

Podsjećamo, ponovo je aktivan humanitarni broj 1414 za Sergeja Stupara.