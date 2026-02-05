Neven i Matej (13) iz Banjaluke osvajaju Kilimandžaro: Podvig za Sergeja

05.02.2026
09:31
Komentari:0
Neven Boroja i njegov sin Matej (13) danas, 5. februara, krenuli su ka Africi da osvoje vrh Kilimandžara.
Oni će svoj put do vrha ove planine posvetiti Sergeju Stuparu.
"Ako Bog da i sve prođe kako treba, Matej će biti najmlađa osoba iz BiH i regiona koja se popela na taj vrh. Oni su svoj put odlučili da posvete našem Segiju i ja sam Dušici, Nevenovoj supruzi, uručila ovu zastavu sa humanitarnim brojem za Sergeja koju će njih dvojica da nose sa sobom i da je donesu na sam vrh Kilimandžara i da na taj način pomognu u našoj borbi", napisala je Svjetlana Bednaš, Sergejeva majka.
Zanimljivosti
Urnebesan oglas za prodaju nasmijao region: Vjenčanica je preživjela, ali brak nije
Kako dodaje, svaki put ostane bez teksta zbog činjenice kakvi ljudi je okružuju.
"Ja i Segi vam želimo sretan i bezbjedan uspon, da sve prođe kao treba i da za 10-tak dana vidimo Segijevu zastavu na vrhu Kilimandžara", istakla je ona.
Podsjećamo, ponovo je aktivan humanitarni broj 1414 za Sergeja Stupara.
Zanimljivosti
5 h0
Hronika
5 h0
Savjeti
5 h0
Ekonomija
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu