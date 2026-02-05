Tužno: Još jedan jugoslovenski gigant gasi proizvodnju

Nakon više od sto godina rada, fabrika željezničkih vozila Gredelj suočava se sa potpunim gašenjem proizvodnje.

Uprava slovačke kompanije Tatravagonka, koja je aktuelni vlasnik, donijela je odluku o trajnom prestanku privrednih aktivnosti do juna 2026. godine, navedeno je u obavještenju istaknutom na oglasnoj tabli fabrike.

Ova odluka izazvala je snažne reakcije među radnicima i sindikatima. Kako prenosi "Dnevnik.hr", prema trenutnim najavama, svi zaposleni biće otpušteni do sredine naredne godine, uz isplatu otpremnina.

Još uvijek nije poznato da li će manji broj radnika privremeno ostati zbog održavanja takozvanog "hladnog pogona“.

"U odluci jasno piše da će svi radnici dobiti otkaz. Da li će dio njih ostati radi održavanja pogona – za sada nije poznato, ali plan je da se proizvodnja ugasi do juna 2026. godine“, izjavio je Tomislav Rajković, predsjednik Udruženja radničkih sindikata Hrvatske.

Gašenjem proizvodnje ugrožena je egzistencija oko 300 radnika, iako je Gredelj u prošlosti zapošljavao i dvostruko više ljudi. Uprava fabrike nije željela da daje izjave za medije, a odgovori o budućnosti proizvodnje i radnih mesta zasad izostaju.

Narudžbe do 2032. godine

Posebno zabrinjava podatak da su neke narudžbe obezbjeđivale posao sve do 2032. godine, ali nije poznato šta će se dogoditi sa postojećim ugovorima, niti ko će u budućnosti održavati vozila za HŽ Putnički prevoz.

Iz kompanije koja upravlja Gredeljem nakon stečaja stigao je samo kratak pisani odgovor u kojem se navodi da trenutno nema ugovorenih novih poslova koji bi omogućili nastavak proizvodnje u punom kapacitetu, ali da mogućnost novih projekata u budućnosti nije u potpunosti isključena.

Sindikat upozorava da vlasnik ima više opcija – od prodaje vrijednog zemljišta, do preseljenja mašina i proizvodnje u druge zemlje u kojima kompanija posluje.

"Borićemo se da Gredelj nastavi da radi. Ako to ne može sadašnji vlasnik – onda mora neko drugi", poručio je Rajković.

Fabrika Gredelj, osnovana početkom 20. vijeka i poznata po proizvodnji i remontu željezničkih vozila još u vrijeme Jugoslavije, bila je jedan od simbola industrijskog razvoja regiona.

