Logo
Large banner

Tužno: Još jedan jugoslovenski gigant gasi proizvodnju

Izvor:

ATV

05.02.2026

10:49

Komentari:

0
Тужно: Још један југословенски гигант гаси производњу
Foto: ATV

Nakon više od sto godina rada, fabrika željezničkih vozila Gredelj suočava se sa potpunim gašenjem proizvodnje.

Uprava slovačke kompanije Tatravagonka, koja je aktuelni vlasnik, donijela je odluku o trajnom prestanku privrednih aktivnosti do juna 2026. godine, navedeno je u obavještenju istaknutom na oglasnoj tabli fabrike.

Милан Милошевић на Острогу

Scena

Poznatom voditelju pozlilo tokom posjete manastiru Ostrog

Ova odluka izazvala je snažne reakcije među radnicima i sindikatima. Kako prenosi "Dnevnik.hr", prema trenutnim najavama, svi zaposleni biće otpušteni do sredine naredne godine, uz isplatu otpremnina.

Još uvijek nije poznato da li će manji broj radnika privremeno ostati zbog održavanja takozvanog "hladnog pogona“.

"U odluci jasno piše da će svi radnici dobiti otkaz. Da li će dio njih ostati radi održavanja pogona – za sada nije poznato, ali plan je da se proizvodnja ugasi do juna 2026. godine“, izjavio je Tomislav Rajković, predsjednik Udruženja radničkih sindikata Hrvatske.

Gašenjem proizvodnje ugrožena je egzistencija oko 300 radnika, iako je Gredelj u prošlosti zapošljavao i dvostruko više ljudi. Uprava fabrike nije željela da daje izjave za medije, a odgovori o budućnosti proizvodnje i radnih mesta zasad izostaju.

Narudžbe do 2032. godine

Posebno zabrinjava podatak da su neke narudžbe obezbjeđivale posao sve do 2032. godine, ali nije poznato šta će se dogoditi sa postojećim ugovorima, niti ko će u budućnosti održavati vozila za HŽ Putnički prevoz.

Полиција Италија

Svijet

Cijela porodica iz pronađena mrtva u kući, vjeruje se da su otrovani

Iz kompanije koja upravlja Gredeljem nakon stečaja stigao je samo kratak pisani odgovor u kojem se navodi da trenutno nema ugovorenih novih poslova koji bi omogućili nastavak proizvodnje u punom kapacitetu, ali da mogućnost novih projekata u budućnosti nije u potpunosti isključena.

Sindikat upozorava da vlasnik ima više opcija – od prodaje vrijednog zemljišta, do preseljenja mašina i proizvodnje u druge zemlje u kojima kompanija posluje.

"Borićemo se da Gredelj nastavi da radi. Ako to ne može sadašnji vlasnik – onda mora neko drugi", poručio je Rajković.

Fabrika Gredelj, osnovana početkom 20. vijeka i poznata po proizvodnji i remontu željezničkih vozila još u vrijeme Jugoslavije, bila je jedan od simbola industrijskog razvoja regiona.

(ATV/Dnevnik.hr)

Podijeli:

Tagovi:

bankrot

Gredelj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познато када почиње исплата пензија у Српској

Ekonomija

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

4 h

0
Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право

Ekonomija

Bespovratno 300.000 KM za preduzetnike: Evo ko ima pravo

4 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

Kredit na 30 godina ili plaćanje kirije do penzije? Na šta se mladi sve češće odlučuju

4 h

0
Храна за бебе

Ekonomija

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner