Zemljotres u NBA: Trejdovan jedan od najboljih igrača lige

Vašington Vizardsi su povukli potez koji mijenja tok njihove franšize i obilježava jednu od najvećih razmjena ove sezone.

Entoni Dejvis, desetostruki Ol-star i jedan od "75 najvećih igrača u istoriji NBA lige", seli se u prestonicu SAD, dok Dalas Meveriksi ulaze u potpuno novu fazu izgradnje rostera, okrenutu budućnosti i draft kapitalu.

Dalas je poslao Entonija Dejvisa, Džejdena Hardija, Dianđela Rasela i nekadašnjeg igrača Partizana, Dantea Egzuma u Vašington, a zauzvrat dobio Krisa Midltona, Ej Džej Džonsona, Malakija Brenama, Marvina Beglija trećeg, dva pika prve runde i tri pika druge runde.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading 10-time NBA All-Star Anthony Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell and Dante Exum to the Washington Wizards for Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 first-round picks and 3 second-rounders, sources tell ESPN. pic.twitter.com/sfrQQubI5i — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Konkretno, Meveriksi dobijaju prvi pik Oklahome iz 2026. godine i zaštićeni prvi pik Golden Stejta iz 2030, uz dodatne pikove druge runde iz 2026. (Finiks), 2027. (Čikago) i 2029. (Hjuston).