Učenici će uskoro ostavljati telefone na ulazu?

Izvor:
Telegraf
05.02.2026
10:44
Komentari:0
Pripremljen je nacrt zakona kojim bi se zabranila upotreba mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.
Ova inicijativa dolazi kao odgovor na sve veće zabrinutosti roditelja i nastavnika u vezi sa ometanjem nastave i smanjenjem koncentracije učenika. Mobilni telefoni, iako korisni u mnogim aspektima, često predstavljaju distrakciju u učionici, što negativno utiče na proces učenja.
Ovaj predlog predviđa:
Učenici ne bi smjeli koristiti mobilne telefone tokom nastave i odmora.
Telefoni bi se odlagali po ulasku u školu i vraćali tek po završetku nastave.
Izuzeci bi postojali samo u specijalnim slučajevima (npr. zdravstveni razlozi uz medicinsku dokumentaciju).
Nastavnici bi bili odgovorni za komunikaciju sa roditeljima kad je to neophodno.
Neke ivanjičke škole već su učinile konkretne korake u vezi sa ovom temom. U tim školama, učenici su obavezni da ostave svoje telefone na ulazu u učionicu, čime se omogućava fokusiranije i produktivnije okruženje za rad.
Nastavnici iz ovih škola izvještavaju o pozitivnim promjenama u ponašanju i pažnji učenika, što dodatno podstiče raspravu o potrebi za širim sprovođenjem ovakvih mjera.
Predlog zakona treba da prođe parlamentarnu proceduru. Termin rasprave i glasanja zavisi od Skupštine, ali najave iz decembra 2025. govore da bi to moglo biti u prvim mjesecima 2026. godine.
Postoji sumnja i da će zakon izazvati žustru debatu među poslanicima, jer postoje i oni koji smatraju da bi mobilni telefoni mogli biti korisni kao edukativni alati ako se pravilno koriste, prenosi Telegraf.
