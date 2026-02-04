Uklonjene ćirilične table u Leposaviću i Zvečanu (VIDEO)

Izvor:
SRNA
04.02.2026
11:29
Komentari:0
Znak sa natpisom na ćirilici Leposavić uklonjen je danas na ulazu u tu opštinu, a na njegovo mjesto postavljena je dvojezična tabla na srpskom i albanskom jeziku.
Tabla sa dvojezičnim natpisom postavljena je i na izlazu iz opštine Zvečan, prenosi Kosovo onlajn.
Međutim, na obje table natpisi su ispisani samo na latinici.
Na znaku u Zvečanu piše na albanskom i srpskom jeziku "Dobro došli", dok je na znaku u Leposaviću ispisano "Srećan put".
