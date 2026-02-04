Logo
Uklonjene ćirilične table u Leposaviću i Zvečanu (VIDEO)

Уклоњени ћирилични натписи на Косову
Foto: YouTube/Screenshot/Kosovo Online

Znak sa natpisom na ćirilici Leposavić uklonjen je danas na ulazu u tu opštinu, a na njegovo mjesto postavljena je dvojezična tabla na srpskom i albanskom jeziku.

Tabla sa dvojezičnim natpisom postavljena je i na izlazu iz opštine Zvečan, prenosi Kosovo onlajn.

Васка и Ајна

Hronika

Ajna plakala u sudnici: Priznala da je nožem ubila majku

Međutim, na obje table natpisi su ispisani samo na latinici.

Na znaku u Zvečanu piše na albanskom i srpskom jeziku "Dobro došli", dok je na znaku u Leposaviću ispisano "Srećan put".

