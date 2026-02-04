Logo
Large banner

Pomoćnik ministra o Šumama Srpske: Lično, nisam zadovoljan

Izvor:

SRNA

04.02.2026

11:09

Komentari:

1
Помоћник министра о Шумама Српске: Лично, нисам задовољан
Foto: ATV

Fizički pokazatelji preduzeća "Šume Republike Srpske" za prošlu godinu govore da je izvršenje sječe i privlačenja šumskih sortimenata 90 odsto, dok je realizacija 92 odsto, izjavio je Srni pomoćnik ministra za šumarstvo Radenko Laketić.

"Lično nisam zadovoljan, smatram da se kasnilo sa provođenjem mjera i nije u punom obimu iskorišteno ono što je Vlada Republike Srpske riješila za preduzeće", istakao je Laketić.

Дејан добио 7 милиона динара на лутрији

Srbija

Ovo je Dejan, dobitnik na Lutriji: Otkrio šta je uradio sa bogastvom

On je pojasnio da je kredit od 15 miliona KM, koji bio operativan već početkom aprila, trebalo hitno realizovati kako je i namijenjeno, odnosno za izvođače radova, čime bi bio zaustavljen njihov odlazak u Federaciju BiH, a bili bi i stimulisani za ostvarivanje većih učinaka.

"Izvršenje bi bilo značajno veće, jer kredit do kraja septembra nije bio u cjelosti realizovan. Većina kredita je otišla za izvođače, ali kasno. Ako nemate proizvodnju, teško je očekivati dobre rezultate, jer od proizvodnje zavisi sve ostalo", naglasio je Laketić.

On je dodao da realizacija koja nije izvršena iznosi blizu 20 miliona KM.

"Od nerealizovanog prihoda skoro pola je zarada, jer su svi troškovi već sadržani u ostvarenoj realizaciji, a u nerealizovanoj bi trošak bio samo obaveza prema lokalnim zajednicama i trošak izvođenja radova (sječa i privlačenje)", rekao je Laketić.

On je ukazao na to da je važno da se vodi računa o kvalitetnom krojenju stabala i sortimenata, odnosno da sjekač ne može prerezivati gdje hoće.

илу-граница-08122025

Društvo

Sjajne vijesti za putnike: Suspenduje se EES

"Radnici na krojenju i primanju učinka moraju biti kod proizvodnih radnika, da se vodi računa o kvalitetnom krojenju i klasiranju šumskih drvnih sortimenata. Ne može se desiti da imate značajno nižu cijenu od planske, to je nedopustivo jer se izgubio efekat povećanja cijena trupaca sa početka godine. Na realizovanih oko 960.000 metara kubnih četinara da je ostvarena planirana cijena (a ne niža za oko deset maraka po metru kubnom) ostvario bi se značajno veći prihod", istakao je Laketić.

Prema njegovim riječima, rukovodstvo "Šuma" treba da pojača radnu disciplinu i da izvođenje radova podigne na maksimalan nivo.

"Treba voditi računa da se izmiruju redovno obaveze prema izvođačima radova i da se svi radnici maksimalno radno angažuju. Oni koji ne mogu raditi u proizvodnji, mogu biti angažovani na šumsko-uzgojnim radovima i sakupljanju ostalih šumskih proizvoda", rekao je Laketić.

Rok za završetak finansijskog izvještaja preduzeća je kraj februara.

Podijeli:

Tagovi:

Šume Republike Srpske

Radenko Laketić

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик са Тристаном Вукчевићем

Republika Srpska

Dodik sa Vukčevićem u SAD

12 h

3
Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици

Republika Srpska

Dodik u SAD prisustvovao košarkaškoj utakmici

12 h

43
Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента

Republika Srpska

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

20 h

0
Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

Republika Srpska

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner