Oglasio se Dačić nakon hapšenja zbog napada na kuću Zdravka Čolića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su jedno lice osumnjičeno da je bacilo bombu na porodičnu kuću pjevača Zdravka Čolića na Dedinju, dok se za drugom osobom još traga, saopštio je potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

On je, navodi se u saopštenju MUP-a, izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbjednosno-informativnom agencijom, uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično d‌jelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, dok se za drugom osobom traga.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su S. M. (1993), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu. Postoje osnovi sumnje da je S. M. (32) sa još jednom osobom za kojom se traga, 3. februara ove godine oko 4.52 časa, došli do porodične kuće oštećenog na Dedinju gde su aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište i tom prilikom naneta je materijalna šteta", stoji u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, izjavio je Dačić.

Na kuću pjevača Zdravka Čolića bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu.

Prema prvim informacijama, nije bilo povređenih, a u kući su bili pjevačeva supruga i kćerke, dok je on, prema pisanju medija, bio na poslovnom putu u Zagrebu.

Motiv napada za sada nije poznat.