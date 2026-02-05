Logo
Large banner

Ухапшен мушкарац осумњичен да је бацио бомбу на кућу Здравка Чолића

Извор:

Телеграф

05.02.2026

06:59

Коментари:

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу
Фото: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили су синоћ мушкарца осумњиченог за бацање бомбе на кућу пјевача Здравка Чолића!

Танјуг наводи да је у питању је М.С. (32) коме је одређено задржавање по налогу Високог јавног тужилаштва у Београду. Полиција према незваничним информацијама трага за још једним осумњиченим.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

Снажна експлозија, подсјетимо, узнемирила је у уторак током ноћи становнике Дедиња кад је нападач бацио експлозивну направу на вилу прослављеног пјевача. Гелери су оштетили фасаду и паркирана возила. Комшије су рекле да је прасак био толико јак да су се активирали алармни системи на возилима у цијелом насељу док су дијелови направе летјели десетинама метара унаоколо.

У кући се наводно налазила Чолићева млађа ћерка док је пјевач био у Загребу.

Kremlj

Свијет

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

Сигурносне камере на вили на Дедињу, како се сазнаје, забиљежиле су тренутак када су двојица НН мушкараца тачно у 5 сати ујутру бацила ручну бомбу на дом пјевача.

Подијели:

Тагови:

Здравко Чолић

Пјевач

bačena bomba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

Свијет

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

10 ч

0
Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

Кошарка

Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

10 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Кабинет предсједника Црне Горе: Премијер да смијени одговорне или да преузме одговорност

10 ч

0
Снажно невријеме погодило Сплит: Нагло се подигао ниво мора

Регион

Снажно невријеме погодило Сплит: Нагло се подигао ниво мора

11 ч

0

Више из рубрике

Полиција у Бијељини пронашла дрогу, власник тврди да има дозволу за узгој

Хроника

Полиција у Бијељини пронашла дрогу, власник тврди да има дозволу за узгој

14 ч

0
Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

Хроника

Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

19 ч

0
Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

Хроника

Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

19 ч

0
Осуђеник из Добоја ухапшен након 18 мјесеци бјекства

Хроника

Осуђеник из Добоја ухапшен након 18 мјесеци бјекства

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

09

11

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

09

05

Данас исплата за 10.105 корисникa

09

02

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

08

57

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner