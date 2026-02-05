Ухапшен мушкарац осумњичен да је бацио бомбу на кућу Здравка Чолића

Извор:
Припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили су синоћ мушкарца осумњиченог за бацање бомбе на кућу пјевача Здравка Чолића!
Танјуг наводи да је у питању је М.С. (32) коме је одређено задржавање по налогу Високог јавног тужилаштва у Београду. Полиција према незваничним информацијама трага за још једним осумњиченим.
Снажна експлозија, подсјетимо, узнемирила је у уторак током ноћи становнике Дедиња кад је нападач бацио експлозивну направу на вилу прослављеног пјевача. Гелери су оштетили фасаду и паркирана возила. Комшије су рекле да је прасак био толико јак да су се активирали алармни системи на возилима у цијелом насељу док су дијелови направе летјели десетинама метара унаоколо.
У кући се наводно налазила Чолићева млађа ћерка док је пјевач био у Загребу.
Сигурносне камере на вили на Дедињу, како се сазнаје, забиљежиле су тренутак када су двојица НН мушкараца тачно у 5 сати ујутру бацила ручну бомбу на дом пјевача.
