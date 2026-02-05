Mina Kostić želi dijete sa Kasperom: ''Ići ću na vještačku oplodnju''

O vezi pjevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera, koja je prvih šest mjeseci bila samo preko interneta, ne prestaje da se govori. Kasper se vratio iz Srbije u Ameriku, gdje dugo živi, a Mina ističe da jako želi da njemu i sebi rodi dijete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Meni Bog uvijek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voljeli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam djevojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji vještačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih voljela da mu rodim dijete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pjevačica za Adria TV.

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smijemo do te mjere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

"Između Kaspera i mene je Isus"

- Ja moram da kažem jednu stvar, između njega i mene je uvijek Isus! - kazala je potom Mina.

- On meni ne zamjera kad ja pričam o tome, ne. To sam ja. Sve što imam dugujem Bogu. Ni mami, ni tati, nego Bogu. Bog je prije mojih roditelja znao kako ću se zvati, koliko ću dlaka na glavi imati, koliko ću imati talenta - kazala je Mina.

Kasper pokazao jezivu poruku koju je dobio

Kasper je, inače, podijelio na Instagramu poruku koju je dobio u inboks, koja je šokirala mnoge.

- Klovnu jedan, j**em te u ta tvoja usta. Ima da ti lomim sve te zube vještačke gdje god te budem vidio - glasila je poruka, a onda je uslijedio odgovor.

- Bože, oprosti im, ne znaju šta rade. Cilj ove poruke je bio da se uplašim. Nisu uspjeli u tome, ali jesu u tome da se osjećam tužno koliko je ljudi ogrezlo u mržnju i nasilje - napisao je Kasper, a Mina ga je podržala.