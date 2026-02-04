Logo
Large banner

Čening Tejtum u bolnici: Objavio sliku iz kreveta

Izvor:

Agencije

04.02.2026

17:59

Komentari:

0
Ченинг Тејтум у болници: Објавио слику из кревета
Foto: Tanjug / AP / Chris Pizzello

Holivudska zvijezda Čening Tejtum, zabrinuo je fanove nakon što je objavio fotografiju iz bolnice prije operacije, za koju je priznao da "neće biti laka".

Zvijezda filma "Magični Majk" Čening Tejtum, hitno je prebačen u bolnicu na hitnu operaciju.

Holivudski glumac (45) izazvao je zabrinutost kada je objavio fotografiju sa odjeljenja, u bolničkoj odjeći, uz priznanje: "Ovo biti teško".

Operisao rame

Glumac koji ima jedno dijete, operisao je rame, a na Instagram nalogu je objavio i rendgenske snimke.

Čening je takođe objavio crno-bijelu fotografiju sebe iz bolnice i napisao: "Samo još jedan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali, šta god. Hajde da se potrudimo".

Pritom, nije precizirao kada se povreda dogodila, i nije poznato da li je povezana sa njegovom nezgodom na setu filma "Osvetnici: Sudnji dan" prošlog ljeta.

Tada se pisalo da je povrijedio noge kada je izvodio kaskadersku akrobaciju.

U intervjuu za "Varijeti" objavljenom u septembru 2025. godine, glumac je otkrio da je na pauzi i da se suočava sa dugim oporavkom.

"Nije stvar u bolu koji osjećam u ovom trenutku. To je saznanje da ne mogu da vratim to što se desilo, a sada znam kakvo će biti narednih šest mjeseci mog života".

Priznao je da mu je takođe bilo teško da prihvati da stari: "Jednostavno mrzim da starim. U svojim mislima, bukvalno imam 30 godina, nekad i 26, ako ćemo iskreno".

Podijeli:

Tagovi:

Čening Tejtum

glumac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познати глумац убијен на ратишту: Страдао као добровољац?

Svijet

Poznati glumac ubijen na ratištu: Stradao kao dobrovoljac?

2 h

0
Изненада преминуо познати глумац

Kultura

Iznenada preminuo poznati glumac

2 d

0
Лазар Ристовски глумац

Scena

Šta je Lazar Ristovski zapravo završio

1 sedm

0
Ухапшен Кифер Сатерленд

Scena

Uhapšen Kifer Saterlend

3 sedm

0

Više iz rubrike

Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

Scena

Otkriveno koliko godina ima otac djeteta Milice Todorović

3 h

0
Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Scena

Pjevačica priznala da nije pročitala nijednu knjigu: ''Znam da čitam ljude''

5 h

0
Буба Корели

Scena

Buba Koreli osuđen zbog utaje poreza, vratio dug od 115.642 KM

5 h

0
Десингерица каснио сат времена па улетио у студио: Одбиће ми 100 евра од плате

Scena

Desingerica kasnio sat vremena pa uletio u studio: Odbiće mi 100 evra od plate

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

18

58

Centralne vijesti, 04.02.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner