Čening Tejtum u bolnici: Objavio sliku iz kreveta

Holivudska zvijezda Čening Tejtum, zabrinuo je fanove nakon što je objavio fotografiju iz bolnice prije operacije, za koju je priznao da "neće biti laka".

Zvijezda filma "Magični Majk" Čening Tejtum, hitno je prebačen u bolnicu na hitnu operaciju.

Holivudski glumac (45) izazvao je zabrinutost kada je objavio fotografiju sa odjeljenja, u bolničkoj odjeći, uz priznanje: "Ovo biti teško".

Operisao rame

Glumac koji ima jedno dijete, operisao je rame, a na Instagram nalogu je objavio i rendgenske snimke.

Čening je takođe objavio crno-bijelu fotografiju sebe iz bolnice i napisao: "Samo još jedan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali, šta god. Hajde da se potrudimo".

Pritom, nije precizirao kada se povreda dogodila, i nije poznato da li je povezana sa njegovom nezgodom na setu filma "Osvetnici: Sudnji dan" prošlog ljeta.

Tada se pisalo da je povrijedio noge kada je izvodio kaskadersku akrobaciju.

U intervjuu za "Varijeti" objavljenom u septembru 2025. godine, glumac je otkrio da je na pauzi i da se suočava sa dugim oporavkom.

"Nije stvar u bolu koji osjećam u ovom trenutku. To je saznanje da ne mogu da vratim to što se desilo, a sada znam kakvo će biti narednih šest mjeseci mog života".

Priznao je da mu je takođe bilo teško da prihvati da stari: "Jednostavno mrzim da starim. U svojim mislima, bukvalno imam 30 godina, nekad i 26, ako ćemo iskreno".