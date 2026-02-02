Iznenada preminuo poznati glumac

Meksički glumac Herardo Tarasena, prepoznatljiv po ulogama u seriji "Narcos: Mexico" i filmu Mela Gibsona "Apocalypto", preminuo je u 56. godini, saopštio je u subotu Meksički sindikat glumaca.

Uzrok smrti još uvijek nije objavljen, a prema dostupnim informacijama, nije bilo znakova prethodnih bolesti niti zdravstvenih problema.

Tarasena je rođen u Meksiko Sitiju, a diplomirao je na Univerzitetskom pozorišnom centru Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika (UNAM).

Njegova karijera trajala je više od tri decenije, tokom kojih je ostvario preko 50 filmskih uloga i postao prepoznatljivo lice na televiziji.

Takođe, postao je prepoznatljivo lice na televiziji zahvaljujući serijama poput "Narcos: Mexico", u kojoj je tumačio meksičkog švercera Pabla Akostu, člana kartela iz Gvadalahare.

Tarasena je međunarodnu slavu stekao 2006. godine u filmu Mela Gibsona "Apocalypto", igrajući žestokog negativca Middle Eje. Godinu dana kasnije osvojio je Ariel nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu "El Violín".

Njegova posljednja uloga bila je negativac Raul u filmu "Cometierra", koji je premijerno prikazan na Amazon Prime prošlog oktobra.

Prije nego što je započeo filmsku i televizijsku karijeru, Tarasena je počeo u plesu i pozorištu, a kasnije se uspješno prebacio na ekran.