Mitropolit Fotije: Otimanje i "džamijanje crkve"

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko tuzlanski Fotije nazvao je "džamijanjem crkve" otimanje pravoslavnih crkava i grobalja u Federaciji BiH.

- Federacija nam preko noći četiri crkve ote, pa uz njih i njihova groblja, što se davno među ljudima ne ču, dok je pravde i zakona bilo - objavio je mitropolit na sajtu Eparhije.

U formi pjesme, mitropolit je naveo da su ljudi bez obraza oteli crkvu kod Mostara na njenom Vrapčijem groblju, u Zenici Bogorodičnu crkvu iz 1886. godine, kod Konjica Crkvu Čelebića i groblje kod manastira Zavala.

- Evo sad nam četiri crkve oteše, da bi ili "džamijali" ili oteše sebi da ih uzmu - napisao je mitropolit Fotije.

Opštinski sud u Mostaru upisao je u gruntovnicu da je "država" vlasnik dva groblja, u Vrapčićima sa kapelom i u Gornjim Vrapčićima sa crkvom, te crkve u naselju Čelebići u Konjicu.

Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici i zemljište oko hrama upisani su u "svojinu države", dok manastir Zavala sada pripada opštini Ravno u FBiH.