Logo
Large banner

Mitropolit Fotije: Otimanje i "džamijanje crkve"

Izvor:

SRNA

02.02.2026

13:52

Komentari:

0
Митрополит Фотије: Отимање и "џамијање цркве"
Foto: ATV

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko tuzlanski Fotije nazvao je "džamijanjem crkve" otimanje pravoslavnih crkava i grobalja u Federaciji BiH.

- Federacija nam preko noći četiri crkve ote, pa uz njih i njihova groblja, što se davno među ljudima ne ču, dok je pravde i zakona bilo - objavio je mitropolit na sajtu Eparhije.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Povratak dijalogu Rusije i Evrope je zdrava ideja

U formi pjesme, mitropolit je naveo da su ljudi bez obraza oteli crkvu kod Mostara na njenom Vrapčijem groblju, u Zenici Bogorodičnu crkvu iz 1886. godine, kod Konjica Crkvu Čelebića i groblje kod manastira Zavala.

- Evo sad nam četiri crkve oteše, da bi ili "džamijali" ili oteše sebi da ih uzmu - napisao je mitropolit Fotije.

Opštinski sud u Mostaru upisao je u gruntovnicu da je "država" vlasnik dva groblja, u Vrapčićima sa kapelom i u Gornjim Vrapčićima sa crkvom, te crkve u naselju Čelebići u Konjicu.

Мирјана Пајковић

Region

Predsjednik je gledao: Mirjana Pajković isprozivala Milatovića

Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici i zemljište oko hrama upisani su u "svojinu države", dok manastir Zavala sada pripada opštini Ravno u FBiH.

Podijeli:

Tagovi:

Episkop Fotije

SPC

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Колико треба да траје поподнево спавање

Zdravlje

Koliko treba da traje popodnevo spavanje

5 h

0
Ватра пожар варнице

Srbija

Piromanija ili odmazda? Izgorio još jedan automobil

5 h

0
Посјета чувеној атракцији у Риму више није бесплатна

Svijet

Posjeta čuvenoj atrakciji u Rimu više nije besplatna

5 h

0
Џефри Епстајн

BiH

Još jedna žena iz BiH u Epstajnovim fajlovima: Plaćao joj školarinu, ustupio stan

5 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik za "Jerusalim post": Republika Srpska i Izrael pod stalnim pritiskom Evrope

5 h

1
Кошарац: Одмах почети рјешавање проблема депоније Ободина

Republika Srpska

Košarac: Odmah početi rješavanje problema deponije Obodina

5 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nezavisnost Republike Srpske će odmah priznati 15 zemalja

6 h

2
Минић: Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања

Republika Srpska

Minić: Sa dužnom pažnjom, moramo gajiti i razvijati kulturu sjećanja

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner