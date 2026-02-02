Koliko treba da traje popodnevo spavanje

"Vrijeme za spavanje" je često sinonim za bebe i malu d‌jecu jer im je najpotrebnije za pravilan rast i razvoj. Odrasli obično nemaju zakazane dremke u svom svakodnevnom životu, ali da li bi trebalo?

Naučna istraživanja preporučuju kratak san tokom dana kako biste bolje obavili popodnevne zadatke i povećali produktivnost. Tako da, dremka je odličan način da povratite energiju dok ne popravite raspored spavanja.

Kako "pravilno" drijemati?

“Kada spavate duže od 30 minuta, teže je da se razbudite, uglavnom tada imate osjećaj omamljenosti u odnosu na buđenje iz lakšeg sna”, govori dr Safia Kan, specijalista za poremećaje spavanja, za Everyday Health.

Dakle, prema savjetu stručnjaka drijemka treba da bude kratka, odnosno da ne traje duže od 30 minuta. Kan naglašava da vam nije potrebna snažna drijemka da biste normalno funkcionisali ako imate zdrav raspored spavanja, ali je i u tom slučaju to povremeno korisno.

Smatra se da je najbolje vrijeme za spavanje tokom dana, ili u toku jutra, ili rano popodne, jer nas cirkadijalni ritmovi čine sklonijim dubokom snu kasnije tokom dana. Takođe, prethodno treba izbjegavati kofein, šećer i masnu hranu.

(NovostiMagazin)