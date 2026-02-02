Logo
Large banner

Koliko treba da traje popodnevo spavanje

02.02.2026

13:44

Komentari:

0
Колико треба да траје поподнево спавање
Foto: pexels/Vlada Karpovich

"Vrijeme za spavanje" je često sinonim za bebe i malu d‌jecu jer im je najpotrebnije za pravilan rast i razvoj. Odrasli obično nemaju zakazane dremke u svom svakodnevnom životu, ali da li bi trebalo?

Naučna istraživanja preporučuju kratak san tokom dana kako biste bolje obavili popodnevne zadatke i povećali produktivnost. Tako da, dremka je odličan način da povratite energiju dok ne popravite raspored spavanja.

Kako "pravilno" drijemati?

“Kada spavate duže od 30 minuta, teže je da se razbudite, uglavnom tada imate osjećaj omamljenosti u odnosu na buđenje iz lakšeg sna”, govori dr Safia Kan, specijalista za poremećaje spavanja, za Everyday Health.

Жена

Zanimljivosti

Ovo su najveći narcisi horoskopa

Dakle, prema savjetu stručnjaka drijemka treba da bude kratka, odnosno da ne traje duže od 30 minuta. Kan naglašava da vam nije potrebna snažna drijemka da biste normalno funkcionisali ako imate zdrav raspored spavanja, ali je i u tom slučaju to povremeno korisno.

Smatra se da je najbolje vrijeme za spavanje tokom dana, ili u toku jutra, ili rano popodne, jer nas cirkadijalni ritmovi čine sklonijim dubokom snu kasnije tokom dana. Takođe, prethodno treba izbjegavati kofein, šećer i masnu hranu.

(NovostiMagazin)

Podijeli:

Tag:

Spavanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава

Zdravlje

Šta se zapravo nalazi u supi iz kesice i da li je zdrava

6 h

0
За смртоносну болест нема лијека: Расте број обољелих

Zdravlje

Za smrtonosnu bolest nema lijeka: Raste broj oboljelih

7 h

0
Ноћно преједање је сигнал који шаље тијело: Не игноришите га

Zdravlje

Noćno prejedanje je signal koji šalje tijelo: Ne ignorišite ga

8 h

0
Опрезно са ове три намирнице уколико имате висок притисак

Zdravlje

Oprezno sa ove tri namirnice ukoliko imate visok pritisak

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner