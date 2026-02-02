Minić: Sa dužnom pažnjom, moramo gajiti i razvijati kulturu sjećanja

Sa dužnom pažnjom, moramo gajiti i razvijati kulturu sjećanja na najznačajniju ličnost srpske istorije – Svetog Savu – poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić, tokom današnjeg, naučno stručnog skupa "Sveti Sava i Zakonopravilo – kultura, državotvornost, geopolitika i civilizacija".

U obraćanju učesnicima skupa, premijer Minić ukazao je da se ove godine, kao i prethodne, obilježava 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića – Svetog Save, te da je organizacija ovog skupa dobra prilika da se na naučnoj osnovi razmotri značaj "„Zakonopravila" Svetog Save, prvog našeg zbornika svjetovnog i crkvenog zakonodavstva.

On je naglasio da svetosavsko nasljeđe, koje baštinimo, mora predstavljati podstrek i za sve one koje u današnje vrijeme rade na formiranju društvene svijesti i uređenja društva.

- Moramo biti svjesni ko smo, šta smo, odakle smo i šta nam je cilj, te, sa takvim saznanjem, svakodneveno raditi na razvoju društvene svijesti – istakao je Minić.