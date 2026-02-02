Logo
Large banner

Minić: Sa dužnom pažnjom, moramo gajiti i razvijati kulturu sjećanja

02.02.2026

13:09

Komentari:

0
Минић: Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања
Foto: ATV

Sa dužnom pažnjom, moramo gajiti i razvijati kulturu sjećanja na najznačajniju ličnost srpske istorije – Svetog Savu – poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić, tokom današnjeg, naučno stručnog skupa "Sveti Sava i Zakonopravilo – kultura, državotvornost, geopolitika i civilizacija".

U obraćanju učesnicima skupa, premijer Minić ukazao je da se ove godine, kao i prethodne, obilježava 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića – Svetog Save, te da je organizacija ovog skupa dobra prilika da se na naučnoj osnovi razmotri značaj "„Zakonopravila" Svetog Save, prvog našeg zbornika svjetovnog i crkvenog zakonodavstva.

Hapšenje, lisice

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

On je naglasio da svetosavsko nasljeđe, koje baštinimo, mora predstavljati podstrek i za sve one koje u današnje vrijeme rade na formiranju društvene svijesti i uređenja društva.

- Moramo biti svjesni ko smo, šta smo, odakle smo i šta nam je cilj, te, sa takvim saznanjem, svakodneveno raditi na razvoju društvene svijesti – istakao je Minić.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

Region

Vesna Medenica nije u pritvoru: Izrečena joj samo mjera zabrane

6 h

0
У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

Hronika

U Banjaluci oduzeti BMW i "treptač"

6 h

0
Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава

Zdravlje

Šta se zapravo nalazi u supi iz kesice i da li je zdrava

6 h

0
Планира се укидање партиципације на здравствене услуге

Gradovi i opštine

Planira se ukidanje participacije na zdravstvene usluge

6 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik otkrio zašto SAD nisu skinule sankcije SDS-u

6 h

8
Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

Republika Srpska

Trišić Babić je na sastanku sa Hlobenom

6 h

0
Будимир: Од данас појачано присуство полиције

Republika Srpska

Budimir: Od danas pojačano prisustvo policije

7 h

0
Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Unaprijediti rad i radne odnose u Srpskoj

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner