Dodik otkrio zašto SAD nisu skinule sankcije SDS-u

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik govorio je o ukidanju američkih sankcija njemu i njegovim bliskim saradnicima, te se osvrnuo zašto je Srpska demokratska stranka ostala na listi sankcionisanih.

"Imate da je to presedan da u jednom danu ogromnom broju ljudi skinu sankcije. Mi smo tražili da se to uradi i drugima, i (Milovanu) Cicku Bjelici i ostalima", rekao je Dodik i dodao:

"SDS nije htio da potpiše zahtjev za skidanje sankcija. Prvi put javno govorim, njihovi ljudi, onaj iz Modriče (Jovica Radulović) nije htio da potpiše. A, onda nas optužuju".

Istakao je da je upravo to razlog zašto su ljudi vezani uz SDS ostali na listi sankcionisanih.

"Oni prvo nisu vjerovali da je to moguće", rekao je predsjednik SNSD-a i naglasio da još uvijek postoji mogućnost da SDS-u budu ukinute sankcije ali da u ovoj stranci ne žele nikakvu saradnju.

On je istakao da "prijatelji iz Amerike" savjetuju da se podigne tužba jer je uvođenje sankcija njemu i saradnicima bilo kršenje svih propisa.

"Sve što se desilo za vrijeme Bajdenove i Obamine administracije oko sankcija potpisao je 'automatski potpis'', a ne predsjednik lično. Ako to treba da uradi mašina onda se od strane predsjednika da nalog, a toga nigdje nije bilo", kaže Dodik za RTRS.