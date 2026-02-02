Logo
Large banner

Radnik (45) stradao u fabrici tokom izvođenja radova

Izvor:

Kurir

02.02.2026

13:57

Komentari:

0
Радник (45) страдао у фабрици током извођења радова
Foto: Pexels

Teška tragedija dogodila se danas u Čelarevu, kada je M. R. (45), mještanin ovog mjesta, nastradao tokom izvođenja radova u jednoj fabrici.

Kako piše na instagram stranici portala 192_rs, nesrećni muškarac stradao je usljed strujnog udara dok je obavljao radne zadatke. Kako se saznaje, on nije bio zaposlen u fabrici, već je bio angažovan od strane kompanije na održavanju elektroinstalacija.

Фотије-27102025

Republika Srpska

Mitropolit Fotije: Otimanje i "džamijanje crkve"

- Do tragedije je došlo tokom redovnih radova, a tačne okolnosti pod kojima je radnik došao u kontakt sa električnom energijom za sada nisu poznate - kaže izvor.

Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Povratak dijalogu Rusije i Evrope je zdrava ideja

O ovom slučaju obaviješteno je nadležno tužilaštvo, koje je preuzelo dalju istragu.

Podijeli:

Tagovi:

Poginuo radnik

fabrika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik za "Jerusalim post": Republika Srpska i Izrael pod stalnim pritiskom Evrope

5 h

1
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Predsjednik je gledao: Mirjana Pajković isprozivala Milatovića

5 h

0
Колико треба да траје поподнево спавање

Zdravlje

Koliko treba da traje popodnevo spavanje

5 h

0
Ватра пожар варнице

Srbija

Piromanija ili odmazda? Izgorio još jedan automobil

5 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Oglasio se MUP o pucnjavi u BiH: Jedna osoba teško povrijeđena

5 h

0
Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

6 h

0
У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

Hronika

U Banjaluci oduzeti BMW i "treptač"

6 h

0
Затвор

Hronika

Pritvoren Zvorničanin koji je pao sa skoro pola kilograma kokaina, minama i eksplozivom

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner