Oglasio se MUP o pucnjavi u BiH: Jedna osoba teško povrijeđena

U pucnjavi koja se dogodila u subotu u Mostaru jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, dok je jedna osoba uhapšena.

U subotu je u PS Mostar Centar prijavljeno da je u Ulici Ante Starčevića u Mostaru na osobu S.S. pucao A.O. (1976.).

Patrola policije je A.O. pronašla u Ulici A. Šantića u Mostaru, uhapsila ga, te dovela u službene prostorije.

Dežurni ljekar je kod S.S. konstatovao teške tjelesne povrede, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

O svemu je upoznat nadležni tužilac te je izvršen uviđaj.

U nedjelju, 1. februara, službenici Sektora krim policije, Odjeljenja za opšti kriminal, podnijeli su Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu “pokušaj ubistva” i krivičnom djelu “nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih stvari” protiv O.A. (1976.) iz Mostara, a na štetu S.S. (1980.), navodi se u saopštenju.