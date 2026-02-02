Logo
Large banner

Митрополит Фотије: Отимање и "џамијање цркве"

Извор:

СРНА

02.02.2026

13:52

Коментари:

0
Митрополит Фотије: Отимање и "џамијање цркве"
Фото: АТВ

Његово високопреосвештенство митрополит зворничко тузлански Фотије назвао је "џамијањем цркве" отимање православних цркава и гробаља у Федерацији БиХ.

- Федерација нам преко ноћи четири цркве оте, па уз њих и њихова гробља, што се давно међу људима не чу, док је правде и закона било - објавио је митрополит на сајту Епархије.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја

У форми пјесме, митрополит је навео да су људи без образа отели цркву код Мостара на њеном Врапчијем гробљу, у Зеници Богородичну цркву из 1886. године, код Коњица Цркву Челебића и гробље код манастира Завала.

- Ево сад нам четири цркве отеше, да би или "џамијали" или отеше себи да их узму - написао је митрополит Фотије.

Општински суд у Мостару уписао је у грунтовницу да је "држава" власник два гробља, у Врапчићима са капелом и у Горњим Врапчићима са црквом, те цркве у насељу Челебићи у Коњицу.

Мирјана Пајковић

Регион

Предсједник је гледао: Мирјана Пајковић испрозивала Милатовића

Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници и земљиште око храма уписани су у "својину државе", док манастир Завала сада припада општини Равно у ФБиХ.

Подијели:

Тагови:

Episkop Fotije

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико треба да траје поподнево спавање

Здравље

Колико треба да траје поподнево спавање

5 ч

0
Ватра пожар варнице

Србија

Пироманија или одмазда? Изгорио још један аутомобил

5 ч

0
Посјета чувеној атракцији у Риму више није бесплатна

Свијет

Посјета чувеној атракцији у Риму више није бесплатна

6 ч

0
Џефри Епстајн

БиХ

Још једна жена из БиХ у Епстајновим фајловима: Плаћао јој школарину, уступио стан

6 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик за "Јерусалим пост": Република Српска и Израел под сталним притиском Европе

5 ч

1
Кошарац: Одмах почети рјешавање проблема депоније Ободина

Република Српска

Кошарац: Одмах почети рјешавање проблема депоније Ободина

6 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Независност Републике Српске ће одмах признати 15 земаља

6 ч

2
Минић: Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања

Република Српска

Минић: Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner