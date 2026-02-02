Митрополит Фотије: Отимање и "џамијање цркве"

Извор:
Његово високопреосвештенство митрополит зворничко тузлански Фотије назвао је "џамијањем цркве" отимање православних цркава и гробаља у Федерацији БиХ.
- Федерација нам преко ноћи четири цркве оте, па уз њих и њихова гробља, што се давно међу људима не чу, док је правде и закона било - објавио је митрополит на сајту Епархије.
У форми пјесме, митрополит је навео да су људи без образа отели цркву код Мостара на њеном Врапчијем гробљу, у Зеници Богородичну цркву из 1886. године, код Коњица Цркву Челебића и гробље код манастира Завала.
- Ево сад нам четири цркве отеше, да би или "џамијали" или отеше себи да их узму - написао је митрополит Фотије.
Општински суд у Мостару уписао је у грунтовницу да је "држава" власник два гробља, у Врапчићима са капелом и у Горњим Врапчићима са црквом, те цркве у насељу Челебићи у Коњицу.
Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници и земљиште око храма уписани су у "својину државе", док манастир Завала сада припада општини Равно у ФБиХ.
