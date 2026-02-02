Logo
Још једна жена из БиХ у Епстајновим фајловима: Плаћао јој школарину, уступио стан

Аваз

Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

У новим документима о истрази у случају педофила и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна налази се и неколико референци на Босну и Херцеговину, а једна је посебно привукла пажњу.

Mejлови из августа 2013. године откривају разговор између Епстajна и неидентификоване женске особе, а БиХ се спомиње у контексту активности које је ова особа имала кроз рад у неименованој невладиној организацији.

Плаћао јој школарину

У првом мејлу се ова особа жали да није добила посао код извјесног "Стива", а највјероватније се мисли на Стива Бенона, бившег стратега предсједника САД Доналд Трампа који је био у одличним односима с Епстајном. У даљој кореспонденцији откривено је да је ова особа активна у невладиној организацији те да у склопу рада с овом групом борави у Босни и Херцеговини.

Посао

Свијет

Некада "обећана земља" пада великом брзином: Више од 450.000 људи тражи посао

Епстајн јој у једном мејлу каже да му је "задовољство да јој плаћа школарину", али да би му "требала донијети неки сувенир" када путује ван САД.

Ова женска особа њему опсежно одговара, а управо у овом мејлу се највише спомиње БиХ, односно чињеница да му са путовања у Босни и Херцеговини није донијела ништа, преноси "Аваз".

Писање за магазин

"Имала сам цијело љето да схватим начин како да ти покажем колико сам захвална и колико цијеним што радиш за мене и нисам требала да чекам. Ипак, нисам ти ништа могла донијети из Босне зато што је све везано за храну, али још сам у потрази", написала је ова неидентификована особа, што сугерише да је у тренутку писања е-маила и даље била у БиХ.

Како се даље наводи у мејлу, она је планирала да сумира своје путовање у ауторском тексту за један од магазина.

"Јуче сам била на састанку с уредником магазина да би се договорили о писању колумне. Већ пишем о свом путовању у Босни за магазин и ускоро шаљем приједлог за колумну. У августу ћемо потенцијално и снимати дугометражни филм", пише у овом мејлу.

Уступио јој стан

Још једна коресподенција у којој се спомиње БиХ с идентичним актерима односи се на мејлове из јуна 2013. године, када се ова особа захваљује Епстајну на томе што јој је уступио стан у Њујорку.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Огласио се МУП о пуцњави у БиХ: Једна особа тешко повријеђена

"Не желим да останем предуго, али да могу, остала бих заувијек! Почетком јула одлазим у Њемачку да одрадим нешто посла као модел, а онда идем у БиХ с овом невладином организацијом с којом радим", написала је.

Норвешки премијер

БиХ се спомиње спорадично у другим мејловима, већином кроз претплате на америчке медије које је имао Епстајн, а једино нешто значајније спомињање БиХ је у мејловима Епстајна и бившег премијера Норвешке Торбјорн Јагланда, који је овом сексуалном преступнику на један мејл одговорио прије одласка у Сарајево.

"Ево ме у Минхену, требам се укрцати на лет за Сарајево. Ужасна је ситуација у Европи", написао је Јагланд у мејлу који је послат 1. новембра 2015. године.

Džefri Epstajn

Сана Алајмовић

