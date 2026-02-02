Нови Закон о раду: Шта се мијења за раднике и послодавце

Извор:
н1инфо.ба
02.02.2026
09:31
С обзиром на то да се број запослених у реалном сектору ближи броју пензионера, поставља се питање ко ће пунити буџет? Истовремено, радници очекују да их послодавци адекватно плате за рад, а како ствари стоје, ни двије просјечне плате нису довољне да задовоље потрошачку корпу.
Какве промјене чекају раднике и послодавце након усвајања Закона о раду Федерације, који представља једну од најзначајнијих реформи тржишта рада посљедњих година.
Министарство рада и социјалне политике Федерације БиХ је Влади доставило Преднацрт закона о раду на којем је рађено неколико година и чиме је почела формална процедура за ову реформу. Након Владе, задњу ријеч ће дати Парламент, а предлагач закона образлаже да желе унаприједити положај радника и повећати правну сигурност.
"Закон се не доноси да би био на штету било кога, посебно не послодаваца који су покретачка снага и мотор нашег друштва. Никад ништа нећемо урадити против њих, али имамо обавезу да поправимо пословни амбијент и права радника у приватном сектору", поручује Аднан Делић, министар рада и социјалне политике ФБиХ (НиП).
Да је закон пријеко потребан, сагласни су сви партнери у економско-социјалном дијалогу који су укључени у његову израду. Синдикат поздравља флексибилније кориштење родитељског одсуства, први пут су уведене казнене одредбе за дискриминацију по основи трудноће, спола и родитељства. Новина је укидање ограничења трајања годишњег одмора, наводи Федерална.
"Кључне су многе ствари – од плата, додатака на плату, до годишњих одмора, заштите права радника, синдикалаца. Има ту огроман број ствари и ово је закон који ће бити пуно квалитетнији него овај на снази", оцјењује Самир Куртовић, предсједник Савеза самосталних синдиката Босне и Херцеговине.
Послодавцима је, такође, изузетно важно усвајање овог закона јер желе наставити раст предузећа и инвестиција. Међутим, имају низ приједлога за корекцију, а урадили су и анализу коштања паузе у оквиру радног времена.
"Јасно ми је да је било јако пуно послодаваца који су злоупотребљавали закон па су радници добијали уговоре мјесец по мјесец, што је велика неизвјесност, али због таквих појединачних случајева не треба довести цијелу привреду у неизвјесност", истиче Суад Ећо, предсједник УО Удружења послодаваца Кантона Сарајево.
"Незадовољни смо рјешењима одређених института у закону, прије свега, врстама уговора. Радимо и одређене калкулације трошкова терета којима ће се послодавци – умјесто да се растерете – поново оптеретити. Није проблем израчунати просјечну сатницу, пута плаћена пауза па ћете видјети о како озбиљним износима се ради", каже Марио Ненадић, директор Удружења послодаваца ФБиХ.
Уговор на неодређено мора постати правна пракса, изричит је министар Делић, уз појашњење како ће законом бити дефинисани нови алати за сезонске послове, рад на даљину и у периоду природних несрећа.
"Кад је у питању уговор на одређено вријеме, он ће бити задржан, али ће бити прецизније дефинисан како не би дошло до злоупотреба да људи десетине година раде и да нису у могућности да икада стекну уговор на неодређено. Што се тиче паузе, то је нешто о чему смо разговарали, али нисмо постигли компромис", наводи Делић.
Послодавци и министар Делић сагласни како привреда треба додатна растерећења. Истовремено струка позива на проналажење рјешења које свима погодује, пише Н1.
"Закон је искорак у односу на оно што је раније било и требамо бити свјесни да је Европа дио свијета гдје су радничка права најзаштићенија. Промишљања послодаваца су оправдана у одређеној мјери, али увијек имате дијалог и зато постоји ЕСВ-а и медијатоска улога Владе јер мора се наћи компромис”, закључује Азиз Шуње, професор на Економском факултету УНСА.
Предстоји наставак дијалога и финализација процедура за модернизацију тржишта рада, растерећење пословног сектора и унапрјеђења положаја радника.
