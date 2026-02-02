Земљотрес погодио БиХ

Извор:
Земљотрес магнитуде 3.2 степени Рихтера забиљежен је данас у 10:17 часова, на подручју Босне и Херцеговине.
Потрес је забиљежен 1 километара од Широког Бријега, на дубини од 10 километара, јавља ЕМСЦ.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.3406 и дужине 17.5501.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
