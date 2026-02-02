Logo
Large banner

БиХ погодила два земљотреса за пет минута

02.02.2026

11:24

Коментари:

0
БиХ погодила два земљотреса за пет минута
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Два земљотреса, јачине 3,2 и 2,7 степени Рихтерове скале, регистрована су данас у размаку од три минута са епицентром у региону Широког Бријега.

Први потрес лоциран је мрежом сеизмолошких станица Хидрометеоролошког завода Републике Српске у 10.17, а други у 10.20 часова.

Телефон

Љубав и секс

Помоћу овог трика можете одмах провјерити да ли вас партнер вара

Земљотреси овог интензитета не могу изазвати штете на објектима, а становништво их може осјетити у епицентралној зони, навели су из Републичког хидрометеоролошког завода.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Помоћу овог трика можете одмах провјерити да ли вас партнер вара

Љубав и секс

Помоћу овог трика можете одмах провјерити да ли вас партнер вара

8 ч

0
Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини

Хроника

Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини

8 ч

0
Корморани на Врбасу

Бања Лука

Бањалука у проблему: Прождрљива врста пустоши Врбас

8 ч

0
Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе

Хроника

Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе

8 ч

0

Више из рубрике

Земљотрес погодио БиХ

БиХ

Земљотрес погодио БиХ

8 ч

0
ЦИК: Брисање података са 136 бирачких мјеста за предсједника Српске

БиХ

ЦИК: Брисање података са 136 бирачких мјеста за предсједника Српске

9 ч

0
Нови Закон о раду: Шта се мијења за раднике и послодавце

БиХ

Нови Закон о раду: Шта се мијења за раднике и послодавце

9 ч

0
Сана Алајмовић и Џефри Епстајн

БиХ

Ово је Сана Алајмовић из Епстајнових фајлова: О жени из БиХ се годинама пише

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner