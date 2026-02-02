БиХ погодила два земљотреса за пет минута

02.02.2026
11:24
Коментари:0
Два земљотреса, јачине 3,2 и 2,7 степени Рихтерове скале, регистрована су данас у размаку од три минута са епицентром у региону Широког Бријега.
Први потрес лоциран је мрежом сеизмолошких станица Хидрометеоролошког завода Републике Српске у 10.17, а други у 10.20 часова.
Земљотреси овог интензитета не могу изазвати штете на објектима, а становништво их може осјетити у епицентралној зони, навели су из Републичког хидрометеоролошког завода.
