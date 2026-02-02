Сутра претежно облачно и топлије

Извор:
АТВ
02.02.2026
14:04
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује претежно облачно вријеме са сунчаним интервалима на сјеверу и истоку, а на југу и западу са повременом кишом, уз дневну температуру до 13 степени Целзијусових.
Ујутро ће бити претежно облачно, око ријека и по котлинама понегдје магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура биће од минус три до два, на југу до шест, у вишим предјелима од минус пет степени, а дневна од седам до 13, у вишим крајевима од четири степена Целзијусова.
Дуваће умјерен вјетар, повремено са јаким ударима, јужног и југоисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус шест, Кнежево и Соколац минус један, Сребреница и Хан Пијесак нула, Бијељина, Зворник и Тузла један, Нови Град два, Рудо, Србац, Бањалука, Гацко, Добој, Мркоњић Град, Бихаћ и Сарајево три, Вишеград, Рибник, Јајце и Сански Мост четири, Калиновик, Приједор и Бугојно пет, Фоча и Ливно шест, Билећа и Зеница осам, Требиње 11 и Мостар 12 степени Целзијусових.
