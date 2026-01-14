Uhapšen Kifer Saterlend

Glumac Kifer Saterlend uhapšen je u Holivudu nakon što je optužen da je fizički napao i prijetio vozaču kompanije za prevoz putnika, saopštila je policija Los Anđelesa.

Prema navodima policije, incident je prijavljen oko 00.15 na raskrsnici Sanset bulevara i Ferfaks avenije, prenosi NBC.

Istraga je utvrdila da je Saterlend ušao u vozilo za prevoz putnika, fizički napao vozača i uputio mu prijetnje.

Policija je navela da žrtva nije zadobila povrede koje bi zahtijevale medicinsku pomoć na licu mjesta, kao i da se istraga nastavlja.