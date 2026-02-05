Tužiteljka pobjegla da ne bi išla na robiju, porodici ostavila pismo: ''Ne mogu da trpim nepravdu''

Tužiteljka Lidija Mitrović ostavila je porodici pismo u kome navodi da ne može više da trpi nepravdu, zbog čega je odlučila da pokuša da izbjegne izdržavanje kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci, koliko je ranije osuđena u akciji Klip, zbog zloupotrebe službenog položaja.

Ovo je Portalu RTCG potvrđeno od članova njene šire porodice, čime su potvrđena pisanja pojedinih media o ovom predmetu.

Društvo Zabranjen saobraćaj preko mosta na jednom magistralnom putu

Pravni zastupnik bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, advokat Zoran Piperović, kazao je da se ne sjeća kada se posljednji put čuo sa svojom branjenicom, ali da su tada raspravljali o ustavnoj žalbi. Ističe da ne zna gdje se nalazi, ali da ne bi spekulisao o bjekstvu. Ističe da će sačekati da o slučaju dobije više saznanja.

"Ona se meni od tada nije javljala. Ostavio sam je na miru. Ne bih spekulirao da je u bjekstvu. Možda je negdje na liječenju. Sad i ja pričam ovo neprovjereno. Ne bih prejudicirao da je u bjekstvu. Ipak je ona profesionalac, porodična žena, ima djecu. I ja sam zatečen", rekao je Piperović.

Govoreći o zastarijevanju kazne na koju je osuđena, kaže da sve zastarijeva.

Podsjetimo, Mitrovićeva je krajem maja prošle godine pravosnažno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu "Klap".

Svijet Serija zemljotresa u Albaniji

Kako je saopšteno, sužbenici Uprave policije preduzimaju mjere i radnje na pronalaženju i dovođenju osuđenog lica na izdržavanje kazne zatvora - bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne.

"Naime, ona je prethodno uložila molbu nadležnom sudu za odlaganje izvršenja kazne zatvora, u čemu joj nije udovoljeno, kako smo obaviješteni od strane suda. Nadalje, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje osuđene Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, u više navrata obišli lokaciju stanovanja i boravka ovoga lica gdje ista nije zatečena, i gdje su im od strane članova njene porodice saopštene različite oprečne informacije o boravku ovoga lica na teritoriji Podgorice ili Budve", saopšteno je iz UP.