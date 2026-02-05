Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

Извор:
05.02.2026
Иако су стриминг сервиси годинама потпуно доминирали музичком индустријом, млађе генерације све чешће се окрећу физичким носачима звука – винилима, ЦД-овима, али и касетама.
Тај повратак аналогном звуку довео је до неочекиваног раста вриједности ријетких издања, а поједине касете данас достижу цијене које су до прије неколико година биле незамисливе.
Платформа Дискогс, једна од највећих свјетских база и тржишта за физичка музичка издања, објавила је листу најскупљих касета продатих преко њихове платформе.
На листи су изузетно ријетка издања, често произведена у веома малом броју примјерака, а колекционари вјерују да се дио њих и даље налази у приватним колекцијама – без јасне процјене реалне вриједности, пише Дневно.
Дебитантна касета објављена крајем 2009. године произведена је у само седам примјерака и садржи три пјесме. Један примјерак продат је за 1.599 фунти (око 1.850 евра), прије свега због ријеткости и чињенице да је бенд касније постао глобално познат.
Ради се о колекцији од 32 касете са издањима етикете Јунајтед Дајарис. Иако колекција често садржи дуплиране снимке и непотпуне сетове, један комплет продат је за 1.666 долара (око 1.400 евра).
Прва и једина касета бенда Xero, који је касније постао Линкин Парк, продата је за 3.260 долара (око 2.700 евра). Ријеткост и историјски значај овог издања чине га изузетно вриједним колекционарским предметом.
Касета умјетника раније познатог као Артист била је намијењена само званицама Версаће модне ревије у Паризу. Садржи дијелове албума Голд. Један примјерак продат је за 3.600 долара (око 3.100 евра).
Најређе издање на листи – произведено у само 15 примјерака. На самој касети налазио се и телефонски број првог менаџера бенда. Један примјерак продат је за 3.700 долара (око 3.100 евра), а данас важи за готово митски предмет међу колекционарима.
Касете су деценијама биле симбол застарјелог формата, али данас их колекционари све више траже. Комбинација носталгије, ријеткости и историјског значаја појединих издања претвара их у озбиљан колекционарски и инвестициони предмет.
Стручњаци наводе да вриједност додатно расте ако је издање лимитирано, ако је повезано са раним фазама познатих бендова или ако је дистрибуирано у врло малом броју примерака.
Ако имате старе касете на тавану или у фиокама, могуће је да у рукама држите колекционарски примерак чија је вриједност знатно већа него што претпостављате.
