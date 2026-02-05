Logo
Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

05.02.2026

Иако су стриминг сервиси годинама потпуно доминирали музичком индустријом, млађе генерације све чешће се окрећу физичким носачима звука – винилима, ЦД-овима, али и касетама.

Тај повратак аналогном звуку довео је до неочекиваног раста вриједности ријетких издања, а поједине касете данас достижу цијене које су до прије неколико година биле незамисливе.

Платформа Дискогс, једна од највећих свјетских база и тржишта за физичка музичка издања, објавила је листу најскупљих касета продатих преко њихове платформе.

На листи су изузетно ријетка издања, често произведена у веома малом броју примјерака, а колекционари вјерују да се дио њих и даље налази у приватним колекцијама – без јасне процјене реалне вриједности, пише Дневно.

Топ 5 најскупљих касета икада продатих

5. мјесто – Ghost (шведски метал бенд)

Дебитантна касета објављена крајем 2009. године произведена је у само седам примјерака и садржи три пјесме. Један примјерак продат је за 1.599 фунти (око 1.850 евра), прије свега због ријеткости и чињенице да је бенд касније постао глобално познат.

4. мјесто – Untieddiaries 1979–87

Ради се о колекцији од 32 касете са издањима етикете Јунајтед Дајарис. Иако колекција често садржи дуплиране снимке и непотпуне сетове, један комплет продат је за 1.666 долара (око 1.400 евра).

3. мјесто – Xero

Прва и једина касета бенда Xero, који је касније постао Линкин Парк, продата је за 3.260 долара (око 2.700 евра). Ријеткост и историјски значај овог издања чине га изузетно вриједним колекционарским предметом.

2. мјесто – The Versace Experience – Prelude 2 Gold (Prince)

Касета умјетника раније познатог као Артист била је намијењена само званицама Версаће модне ревије у Паризу. Садржи дијелове албума Голд. Један примјерак продат је за 3.600 долара (око 3.100 евра).

1. мјесто – Deftness (1990)

Најређе издање на листи – произведено у само 15 примјерака. На самој касети налазио се и телефонски број првог менаџера бенда. Један примјерак продат је за 3.700 долара (око 3.100 евра), а данас важи за готово митски предмет међу колекционарима.

Зашто касете поново добијају на вриједности

Касете су деценијама биле симбол застарјелог формата, али данас их колекционари све више траже. Комбинација носталгије, ријеткости и историјског значаја појединих издања претвара их у озбиљан колекционарски и инвестициони предмет.

Стручњаци наводе да вриједност додатно расте ако је издање лимитирано, ако је повезано са раним фазама познатих бендова или ако је дистрибуирано у врло малом броју примерака.

Ако имате старе касете на тавану или у фиокама, могуће је да у рукама држите колекционарски примерак чија је вриједност знатно већа него што претпостављате.

