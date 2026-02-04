Logo
Невјероватан призор: Научници снимили морске немани, затекли нешто што нико није очекивао

Извор:

Блиц

04.02.2026

21:31

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Facebook

Научници са сплитског Института за океанографију и рибарство су током редовног мониторинга вјештачких гребена, у њиховој непосредној близини, затекли мурину и угора како дијеле исту рупу.

Вештачки гребени, који су део пројекта #CLIMAREST, дизајнирани су како би привукли хоботнице и створили повољне услове за њихов живот и размножавање. Међутим, како то обично бива, гребени су привукли и ове две рибе, које хоботнице виде искључиво као храну.

"Заједничко коришћење рупе код угора и мурине није неуобичајено, заправо се дешава прилично често. Посматрања у Средоземном мору показују да рибе у таквим случајевима нису агресивне једна према другој, већ мирно коегзистирају", поручили су с Института.

Обе врсте су ноћни предатори који већи део дана проводе скривени у процепима међу стенама. Истраживања показују да су мурине углавном стационарне, док се угори крећу знатно ширим подручјем. То сугерише да до сусрета долази када угор привремено настани скровиште које мурина можда већ дуже користи.

Занимљиво је да су на истом снимку видљиви и „чистачи“, који такође живе у процепима. Рибе које дању бораве у тим скровиштима познате су по свом симбиотском односу са козицама чистачима (Lysmata seticaudata), које се хране њиховим ектопаразитима и одумрлом кожом.

цвијеће биљка cvijeće biljke

Наука и технологија

Научници открили због чега биљке нагло вену: Као срчани удар?

Тагови:

