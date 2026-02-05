Ovo će obradovati studente: Obezbijeđeno 217.500 KM za stipendije

Izvor:
SRNA
05.02.2026
09:58
Komentari:0
Opština Bratunac objavila je konačnu listu sa 158 redovnih studenata državnih fakulteta koje će stipendirati u akademskoj 2025/26. godini.
Od tog broja 131 student primaće 10 mjeseci po 150 KM, dok će 27 studenata primati isti iznos u periodu od pet mjeseci.
U opštini Bratunac Srni je rečeno da će za stipendije iz opštinskog budžeta biti izdvojeno ukupno 217.500 KM.
Iz Opštinske uprave pozvali su studente koji su ispunili uslove za stipendije da u subotu, 7. februara, u 11.00 časova dođu da potpišu ugovore o stipendiranju sa načelnikom opštine Lazarom Prodanovićem u Domu kulture.
