Logo
Large banner

Ovo će obradovati studente: Obezbijeđeno 217.500 KM za stipendije

Izvor:

SRNA

05.02.2026

09:58

Komentari:

0
Ово ће обрадовати студенте: Обезбијеђено 217.500 КМ за стипендије
Foto: ATV

Opština Bratunac objavila je konačnu listu sa 158 redovnih studenata državnih fakulteta koje će stipendirati u akademskoj 2025/26. godini.

Od tog broja 131 student primaće 10 mjeseci po 150 KM, dok će 27 studenata primati isti iznos u periodu od pet mjeseci.

Новац

Društvo

Danas isplata za 10.105 korisnika

U opštini Bratunac Srni je rečeno da će za stipendije iz opštinskog budžeta biti izdvojeno ukupno 217.500 KM.

Iz Opštinske uprave pozvali su studente koji su ispunili uslove za stipendije da u subotu, 7. februara, u 11.00 časova dođu da potpišu ugovore o stipendiranju sa načelnikom opštine Lazarom Prodanovićem u Domu kulture.

Podijeli:

Tagovi:

Bratunac

stipendije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право

Ekonomija

Bespovratno 300.000 KM za preduzetnike: Evo ko ima pravo

4 h

0
Златна правила због којих ће вам парфем мирисати цијели дан

Stil

Zlatna pravila zbog kojih će vam parfem mirisati cijeli dan

4 h

0
Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

Fudbal

Partizan smjenjuje trenera: Četiri imena u igri za nasljednika?

4 h

0
Погрбљено сједење опасније је него што мислите, ево зашто

Zdravlje

Pogrbljeno sjedenje opasnije je nego što mislite, evo zašto

4 h

0

Više iz rubrike

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

Republika Srpska

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

5 h

0
Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске

Republika Srpska

Viškoviću uručeno šest tomova enciklopedije Srpske

6 h

0
Цвијановић Додик

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na poziv Trampove administracije na tradicionalnom molitvenom doručku

7 h

9
Додик: Са Муром о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности

Republika Srpska

Dodik: Sa Murom o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti

16 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ministarstvo: Bodiroga više pažnje posvećuje ril snimcima nego ljudskim životima

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner