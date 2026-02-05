Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

Republika Srpska danas je mnogo vidljivija na globalnoj pozornici nego BiH, zahvaljujući proaktivnom i odgovornom djelovanju nosilaca vlasti u Srpskoj i srpskog kadra u zajedničkim institucijama, ocijenjeno je iz Organizacije starješina Vojske Republike Srpske /VRS/.

Iz ove organizacije su naveli da se ovih dana svjedoči novoj diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske na međunarodnoj sceni, dok je, sa druge strane, zvanična diplomatija BiH uspjela jedino da BiH obruka gdje god je stigla i tako uruši i ono malo digniteta koji je imala.

Starješine VRS naglašavaju da su predstavnici srpskog naroda ozbiljno shvatili savremena geopolitička kretanja i proaktivno se uključili u nezaustavljive procese stvaranja novog svjetskog poretka, te ključnim geopolitičkim faktorima u svijetu objašnjavaju šta se to i kako dešava u BiH i ko je odgovoran za neuspjeh projekta dejtonske BiH.

- Postalo je potpuno vidljivo da im to ide od ruke, jer je sve veći broj važnih zemalja u svijetu koji danas razumiju poziciju Republike Srpske i probleme sa kojima se suočava srpski narod u Republici Srpskoj i BiH, ali i u regionu - navedeno je u saopštenju.

Iz Organizacije starješina ističu da su nova diplomatska dostignuća iz korijena promijenila modele dosadašnjeg djelovanja prema Republici Srpskoj i srpskom narodu, te tako sve više važnih zemalja i lidera u svijetu danas o Srpskoj i srpskom narodu govore sa aspekta potrebe razvijanja partnerskih odnosa kao važnim faktorom mira i stabilnosti u regionu.

Za to vrijeme, ukazuju starješine, sarajevsku "sećija diplomatiju" danas niko u svijetu ne doživljava ozbiljno, a dokaz za to je potpuna letargija koja vlada, kao i nivo sastanaka koje može da obezbijedi.

- Nižerangirani pojedinci i institucije u svijetu ne mogu nikome pomoći, osim šta ga mogu uljudno saslušati - poručili su iz Organizacije starješina.

Starješine ističu da se Republika Srpska okrenula prema ključnim donosiocima odluka u procesu stvaranja novog svjetskog poretka, pa je stoga nova diplomatska ofanziva - ofanziva nade za trajan mir, jer su u svijetu shvatili da su Srbi ključan narod za održanje stabilnosti u regionu i zato sa njima danas svi razgovaraju.

- Sresti se sa Hauardom Lutnikom, jednim od najvažnijih ljudi trenutno najmoćnijeg političara u svijetu Donalda Trampa, i sa njim na njegovom jeziku razgovarati o najznačajnijim ekonomskim projektima koji mogu doprinijeti očuvanju mira i stabilnosti u BiH je nemjerljiva korist za sve u BiH, a ne samo za srpski narod. Po tome se srpska diplomatija razlikuje od bošnjačke, jer bošnjačka nikada do sada nije učinila ništa na zaštiti interesa srpskog naroda. Rezultat takve politike u posljednjih 30 godina je nefunkcionalna, gotovo, nemoguća BiH - naveli su iz Organizacije starješina.

Starješine smatraju da Republika Srpska mora nastaviti sa proaktivnim djelovanjem do postizanja pune slobode i ravnopravnosti srpskog naroda i Srpske sa drugim narodima i državama, roz konstruktivan demokratski dijalog tri konstitutivna naroda i dva entiteta u uslovima mira i stabilnosti.