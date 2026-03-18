Šteta 6,2 miliona KM: Nova prijava protiv biznismena iz Teslića

Teslićki biznismeni Stojko Petković i Igor Simunović ponovo su prijavljeni Tužilaštvo, ovaj put za malverzacije koje su pričinile štetu veću od 6 miliona maraka, saznaje ATV.

Naime, PU Doboj je u srijedu, 18. marta, Okružnom javnom Tužilaštvu podnijelo izvještaj protiv Petkovića i Simunovića zbog sumnje da su kao odgovorna lica u dvije firme suprotno interesima jednog privrednog društva, bez saglasnosti nadležnih organa, založili pokretnu i nepokretnu imovinu radi obezbjeđenja kreditnih sredstava za drugo privredno društvo, koje po odobrenim kreditima nije izmirilo obaveze, nakon čega je nad privrednim društvom otvoren stečajni postupak.

Na taj način su pričinili štetu od 6.204.466,24 konvertibilnih maraka.

Već podignuta optužnica zbog 4 miliona

Kako je ATV nedavno pisao, protiv Simunovića i Petkovića već je podignuta optužnica zbog nezakonitosti u poslovanju firmi ”Nova Borja” i ”Interlignum”, čime je budžet Republike Srpske oštećen za 4.051.848 maraka!

Hronika Biznismeni Igor i Stojko oštetili budžet za 4 miliona maraka!?

Petković je optužen kao direktor ”Nove Borje”, a Simunović kao direktor ”Interlignuma”, a na teret im je stavljeno da su počinili krivično djelo nezakonito postupanje u privrednom poslovanju.

U optužnici se navodi da su djela počinjena od 2019. do kraja 2023. godine.

Zbog poreskih obaveza izbjegavao plaćanje s računa firme

”Znajući da su računi ”Nove Borje” blokirani po više rješenja o prinudnoj naplati Poreske uprave Republike Srpske u iznosu od 6,283 miliona maraka, po osnovu naplaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda Petković je svjesno izbjegavao da vrši transakcije preko računa ”Nove Borje” čime je toj firmi pribavio značajnu imvovinsku korist na štetu budžeta”, navodi se u optužnici.

Hronika "Pao" sa 650 grama droge: Draženko Miladinović sproveden u tužilaštvo

Dodaje se da je Simunović pomagao Petkoviću u malverzacijama kroz firmu ”Interlignum”.

”Petković je odobravao izdvajanje novčanih sredstava i plaćanje dobavljača u iznosu od 29.012.727 KM umjesto da plaća prioritetne poreske obaveze i to najvećem dijelu putem cesija i kompenzacija prema trećim licima u iznosu od 14.695.604 KM, u čemu mu je pomagao Simunović tako što je ”Interlignum” vršio plaćanje i naplatu za `Novu Borju`”, navodi se u optužnici.

Pojašnjava se da je ”Interlignum” bio najveći kupac i u kritičnom periodu je kupovao gotove proizvode i robu od ”Nove Borje” i prodavao ih trećim licima. Kao najveći dobavljač je snabdijevalo ”Novu Borju” sirovinama i materijalom, preuzimalo i dugove te firme i plaćao ih na osnovu sporazuma, ugovora ili saglasnosti, vršio plaćanje cesijama i slično i tako omogućavao ”Novoj Borji” da obavlja privrednu djelatnost sa dobavljačima i kupcima, mimo blokiranih računa, čime su kršili Zakon o poreskom postupku.

Radnike plaćao ”na ruke” iz pozajmica

Osim toga Petković je u više navrata uplaćivao sredstva u blagajnu firme kao pozajmicu, a potom je iz tih sredstava naložio isplate neto plata zaposlenima ”na ruke”, u koverti, a ne sa žiro računa i na tekuće račune radnika. Time je došlo do uskraćivanja sredstava za plaćanje obaveza koje predstavljaju javni prihod. Time je nastupila šteta za budžet Srpske, vanbudžetske fondove i druge organizacije i institucije u iznosu od 4.051.848 KM po osnovu poreza i doprinosa i ostalih javnih prihoda.

Prije nekoliko mjeseci optužnica za 200.000 KM

Ukoliko se dokaže krivica Petkoviću i Simunoviću prijeti zatvorska kazna od jedne do 10 godina, uz plaćanje novčane kazne. Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Tesliću.

Hronika Teslićki biznismeni optuženi za malverzacije ”teške” 200.000 KM

Inače, ovo je druga optužnica koja je u posljednja dva mjeseca podignuta protiv Petkovića i Simunovića.

U novembru Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci optužilo ih je za prevaru u privrednom poslovanju i oštećenje povjerilaca, kojima su društvo za faktoring oštetili za 200.000 KM.