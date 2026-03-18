"Pao" sa 650 grama droge: Draženko Miladinović sproveden u tužilaštvo

Ognjen Matavulj

18.03.2026

13:14

Драженко Миладиновић
Draženko Miladinović (37) iz Doboja, koji je uhapšen u akciji ”Kurjak” zbog sumnje da se bavio trgovinom droge, sproveden je u Okružno javno tužilaštvu Doboju.

Miladinovića će u naredna 24 sata ispitati predmetni tužilac, koji će potom donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Miladinović je uhapšen juče u sklopu akcije ”Kurjak” koju je PU Doboj pokrenula 25. decembra prošle godine, a u okviru koje je zaplijenjeno i oduzeto 492 grama marihuane, 150 grama amfetamina i oružje.

U PU Doboj navode da se osumnjičenom na teret stavlja da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom, omogućavanje uživanja droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

”U okviru akcije ”Kurjak” po naredbi suda izvršeni su pretresi na više lokacija u Doboju i Petrovu, pri čemu je oduzeto 150,5 grama bijelog praha nalik amfetaminu i 492,1 grama biljne materije nalik na marihuanu. Oduzeta je malokalibarska puška, više metaka različitog kalibra, tri bajoneta, novac, mobilni telefoni, sim kartice i drugi predmeti pogodni za konzumiranje opojne droge”, saopštio je PU Doboj.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni Miladinović će uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Više iz rubrike

Дјевојчица (14) ножем насрнула на оца

Hronika

Djevojčica (14) nožem nasrnula na oca

1 h

0
Судариле се голфовима на магистрали, има повријеђених

Hronika

Sudarile se golfovima na magistrali, ima povrijeđenih

1 h

0
Огласили се из Министарства о смрти дјетета (4) и мушкарца након операције крајника

Hronika

Oglasili se iz Ministarstva o smrti djeteta (4) i muškarca nakon operacije krajnika

1 h

0
Дјевојчицу претукле вршњакиње: Остали ћутали и снимали

Hronika

Djevojčicu pretukle vršnjakinje: Ostali ćutali i snimali

3 h

0
14

05

Ninković: Banjaluka u problemima dok je Stanivuković na nekoj svojoj turneji

14

05

Srušena najopasnija grupa u Srbiji: Sumnjiče se i za ubistvo Bakića

13

56

Aleksa Avramović opisao dramu tokom napada na Dubai

13

52

Saslušan bivši menadžer Zdravka Čolića zbog napada na pjevačevu kuću

13

48

Žestokim odnosom pred kamerama probudili sve ukućane Elite

