"Pao" sa 650 grama droge: Draženko Miladinović sproveden u tužilaštvo

Draženko Miladinović (37) iz Doboja, koji je uhapšen u akciji ”Kurjak” zbog sumnje da se bavio trgovinom droge, sproveden je u Okružno javno tužilaštvu Doboju.

Miladinovića će u naredna 24 sata ispitati predmetni tužilac, koji će potom donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Miladinović je uhapšen juče u sklopu akcije ”Kurjak” koju je PU Doboj pokrenula 25. decembra prošle godine, a u okviru koje je zaplijenjeno i oduzeto 492 grama marihuane, 150 grama amfetamina i oružje.

U PU Doboj navode da se osumnjičenom na teret stavlja da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom, omogućavanje uživanja droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Hronika Akcija ”Kurjak”: Dobojlija ”pao” sa 650 grama droge

”U okviru akcije ”Kurjak” po naredbi suda izvršeni su pretresi na više lokacija u Doboju i Petrovu, pri čemu je oduzeto 150,5 grama bijelog praha nalik amfetaminu i 492,1 grama biljne materije nalik na marihuanu. Oduzeta je malokalibarska puška, više metaka različitog kalibra, tri bajoneta, novac, mobilni telefoni, sim kartice i drugi predmeti pogodni za konzumiranje opojne droge”, saopštio je PU Doboj.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni Miladinović će uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.