"Pao" sa 650 grama droge: Draženko Miladinović sproveden u tužilaštvo

Autor:Ognjen Matavulj
18.03.2026
13:14
Komentari:0
Draženko Miladinović (37) iz Doboja, koji je uhapšen u akciji ”Kurjak” zbog sumnje da se bavio trgovinom droge, sproveden je u Okružno javno tužilaštvu Doboju.
Miladinovića će u naredna 24 sata ispitati predmetni tužilac, koji će potom donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.
Miladinović je uhapšen juče u sklopu akcije ”Kurjak” koju je PU Doboj pokrenula 25. decembra prošle godine, a u okviru koje je zaplijenjeno i oduzeto 492 grama marihuane, 150 grama amfetamina i oružje.
U PU Doboj navode da se osumnjičenom na teret stavlja da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom, omogućavanje uživanja droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Hronika
Akcija ”Kurjak”: Dobojlija ”pao” sa 650 grama droge
”U okviru akcije ”Kurjak” po naredbi suda izvršeni su pretresi na više lokacija u Doboju i Petrovu, pri čemu je oduzeto 150,5 grama bijelog praha nalik amfetaminu i 492,1 grama biljne materije nalik na marihuanu. Oduzeta je malokalibarska puška, više metaka različitog kalibra, tri bajoneta, novac, mobilni telefoni, sim kartice i drugi predmeti pogodni za konzumiranje opojne droge”, saopštio je PU Doboj.
Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni Miladinović će uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
05
14
05
13
56
13
52
13
48
Trenutno na programu