Vico Zeljković se sastao sa bliskim Trampovim saradnikom

Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH, sastao se u Vašingtonu sa Bredom Parskejlom, bliskim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trampa.
Zeljković je naveo da je sa Parskejlom imao prijatan i prijateljski razgovor.
"Uvijek je dobro razmijeniti ideje i iskustva. Radujem se budućem susretu i zajedničkim projektima", istakao je Zeljković.
Inače, Bred Parskejl blizak saradnik Donalda Trampa, i igrao je jednu od ključnih uloga u njegovoj predsjedničkoj kampanji.
Bio je viši savjetnik za podatke i digitalne operacije u predsjedničkoj kampanji Donalda Trampa 2020. godine. Prethodno je bio direktor digitalnih medija u Trampovoj predsjedničkoj kampanji 2016. godine i menadžer kampanje u predsjedničkoj kampanji od februara 2018. do jula 2020. godine.
