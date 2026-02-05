Logo
Large banner

Vico Zeljković se sastao sa bliskim Trampovim saradnikom

Izvor:

ATV

05.02.2026

11:37

Komentari:

1
Зељковић с Парскејлом
Foto: Instagram

Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH, sastao se u Vašingtonu sa Bredom Parskejlom, bliskim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Zeljković je naveo da je sa Parskejlom imao prijatan i prijateljski razgovor.

"Uvijek je dobro razmijeniti ideje i iskustva. Radujem se budućem susretu i zajedničkim projektima", istakao je Zeljković.

Inače, Bred Parskejl blizak saradnik Donalda Trampa, i igrao je jednu od ključnih uloga u njegovoj predsjedničkoj kampanji.

Bio je viši savjetnik za podatke i digitalne operacije u predsjedničkoj kampanji Donalda Trampa 2020. godine. Prethodno je bio direktor digitalnih medija u Trampovoj predsjedničkoj kampanji 2016. godine i menadžer kampanje u predsjedničkoj kampanji od februara 2018. do jula 2020. godine.

Podijeli:

Tag:

Vico Zeljković

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Republika Srpska

MUP Srpske poslao važno obavještenje

3 h

0
Ово ће обрадовати студенте: Обезбијеђено 217.500 КМ за стипендије

Republika Srpska

Ovo će obradovati studente: Obezbijeđeno 217.500 KM za stipendije

4 h

0
Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

Republika Srpska

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

5 h

0
Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске

Republika Srpska

Viškoviću uručeno šest tomova enciklopedije Srpske

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ministarstvo: Bodiroga više pažnje posvećuje ril snimcima nego ljudskim životima

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner