MUP Srpske poslao važno obavještenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeće sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti sa ciljem omogućavanja povoljnog bezbjednosnog ambijenta za održavanje ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske raspisanih za nedjelju 8. februar 2026. godine.

Obavještavaju građane da će povodom održavanja ponovnih prijevremenih izbora, u dane vikenda raditi lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Milićima i to:

- u subotu 07.02.2026. godine u periodu od 07,00 do 15,00 časova i

- u nedjelju 08.02.2026. godine u periodu od 07,00 do 19,00 časova.

U navedene dane, građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.