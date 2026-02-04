Epstajnovi dosijei: Šta tamo piše o Angeli Merkel i AfD-u

Epstinovi dosijei uglavnom su povezani s američkom unutrašnjom politikom. Ali Džefrija Epstina zanimala je i evropska politika, pa tako i njemački akteri poput Angele Merkel i AfD-a.

„Nadam se da će Angelu Merkel uskoro pregaziti autobus.“ Te mračne fantazije potiču iz pera bivšeg savjetnika američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiva Benona, i dio su novoobjavljenih segmenata takozvanih Epstinovih dosijea.

Njemački nedjeljnik Špigel prenosi da se među stotinama hiljada mejlova i četova nalaze i dijelovi koji se bave stanjem u njemačkoj politici.

Benon protiv Njemačke

Riječ je o razgovorima, u međuvremenu preminulog Džefrija Epstina, s više osoba o aktuelnoj njemačkoj politici.

U tim razgovorima, prije svega s bivšim Trampovim savjetnikom Benonom, Epstin se negativno izjašnjava o tadašnjoj kancelarki Angeli Merkel — a slično kao i kasnije osobe iz Trampove uticajne sfere, poput Ilona Maska, u pozitivnom svjetlu gleda na uspon desničarske Alternative za Njemačku (AfD).

Uoči izbora za Evropsku uniju, Benon i Epstin tako maštaju o jačanju desnice u Evropskoj uniji, na koju Benon, kako se navodi u jednoj prepisci s Epstinom, ima „veliki uticaj“. Pored tadašnjeg Nacionalnog fronta u Francuskoj, Benon navodi i italijanskog desničara Matea Salvinija, Britanca Najdžela Faraža i njemački AfD.

Epstinu i Benonu pobjeda desničara na izborima za Evropski parlament važna je kako bi suzbili pravila koja je EU pripremala u vezi s kriptovalutama. „Tako ćemo moći da spriječimo svaku kripto-regulaciju ili sve drugo što želimo“, napisao je Benon, a prenosi Špigel.

Desničarske frakcije u Evropskom parlamentu bile su protiv planirane regulacije kriptovaluta.

AfD u centru pažnje

Stiv Benon se u više navrata sastajao i s liderima Alternative za Njemačku, pa tako i sa sadašnjim kopredsjednicima te stranke Alis Vajdel i Tinom Krupalom. Oni su čak Benona, u tom trenutku bivšeg savjetnika Donalda Trampa, pozvali kao gosta u Bundestag — ali do te posjete nikada nije došlo.

Poslanik vladajuće Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Johanes Folkman, inače unuk bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Kola, nakon otkrivanja tih dokumenata ocijenio je da je vidljiv „jasan uticaj SAD na AfD“.

„Sigurno nije slučajno što su poslanici AfD-a glasali protiv odredbe o kontroli kriptovaluta“, napisao je Folkman na platformi Iks.

„Pala je Mej, padaju i Merkel i Makron“

Jedna druga elektronska prepiska Epstina i Benona pokazuje netrpeljivost prema evropskim političarima. Nakon ostavke britanske premijerke Tereze Mej u maju 2019. godine, uoči izbora za Evropsku uniju, Epstin u jednom mejlu hvali Benona, uvjeren da je ta ostavka „Benonova zasluga“. Benon mu odgovara: „Mej je otišla, Merkel i Makron će otići u ponedjeljak“, napisao je Benon, aludirajući na to da će njemačka kancelarka i francuski predsjednik podnijeti ostavke nakon uspjeha desničara.

Kako dalje piše Špigel, među spisima se nalazi i jedna crno-bijela fotografija na kojoj je navodno mlada Angela Merkel — i to naga. Fotografija je i prije toga izvjesno vrijeme kružila internetom, a na adresu Epstina poslao ju je jedan biznismen iz Emirata s napomenom: „Mlada Angela Merkel“.

Za fotografiju se već tada znalo da s bivšom njemačkom kancelarkom nema nikakve veze.